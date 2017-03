Triberg Oper über die Liebe und den Tod

Triberger Kino überträgt am Samstagabend „La Traviata“ live aus der Metropolitan Opera

Triberg – Giuseppe Verdis Oper „La Traviata“ ist per Liveübertragung aus der Metropolitan Opera New York am Samstag im Triberger Kino zu erleben. Die „Walzeroper“ – ursprünglich wollte Verdi ihr den Titel „Amore e morte“ geben – erzählt in betörendem Dreivierteltakt eine herzzerreißende Geschichte um Liebe und Tod, in der Opernliteratur geradezu unzertrennlich. Unvergleichliche Melodien garantieren ein atemberaubend gefühlvolles Opernerlebnis. Die bulgarische Sopranistin Sonya Yoncheva verkörpert eine der beliebtesten Heldinnen der Operngeschichte. Im Jahr 2015 brillierte die Opernsängerin bereits auf der Met-Bühne in der tragischen Rolle der Violetta sowie in weiteren Verdi-Opern.

1853 in Venedig uraufgeführt

Ihr Liebhaber Alfredo wird von Michael Fabiano und dessen Vater Germont von Thomas Hampson gespielt und gesungen. Dirigent ist Nicola Luisotti. Die Inszenierung stammt von Willy Decker. Die Oper wurde im Jahr 1853 in Venedig uraufgeführt. Paris ist Ort der Handlung. Gesungen wird in italienischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Beginn der Liveübertragung ist am Samstag ab 19 Uhr, Ende gegen 22 Uhr. Es gibt eine Pause, in der das Kinoteam für die Bewirtung der Besucher sorgt.