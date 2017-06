Triberg-Nußbach Nußbacher Senioren stiften ihr Sammelkässchen für einen Defibrillator

Um im Notfall Leben retten zu können, bekommt jetzt die Sport- und Festhalle in Nußbach einen vollautomatischen Defibrillator. Damit möglichst viele wissen, wie man damit umgeht, hat der Ortschaftsrat eine Fortbildung für Freiwillige organisiert.

Triberg-Nußbach – In der Sport- und Festhalle wird es künftig einen Defibrillator geben. Doch man muss wissen, wie damit umzugehen ist. Daher organisierte der Nußbacher Ortschaftsrat eine Fortbildung. Die Teilnehmer haben das neue Gerät dabei auch selbst probiert.

Wenn es um Erste Hilfe bei Herzstillstand geht, wird nur in 17 Prozent aller Fälle schon vor dem Eintreffen des Roten Kreuzes mit einem Defibrillator reanimiert. Verglichen mit anderen Ländern ist das ein schlechter Wert. In Luxemburg seien es etwa 65 Prozent, in Norwegen 73 Prozent.

Dies zeigte Sonja Schätzle auf, die deutlich mehr kann als Fastnacht. Sie ist medizinische Fachangestellte und Praxismanagerin beim „Ärzteteam am Bärenplatz“, das auch eine Zweigniederlassung in Triberg hat. Nebenbei hat sie zahlreiche Zusatzqualifikationen, die sie prädestinieren, Menschen zu unterrichten, wie man einen AED, einen automatisierten externen Defibrillator, handhabt. Drei Punkte seien zu beachten: „Prüfen“ auf Atmung und Herzschlag, „Rufen“, das heißt den Notruf 112 wählen oder wählen lassen und dann "Drücken".

„Wenn Sie allein sind, den Notruf so schnell wie möglich absetzen, sonst sind Sie in einer Stunde noch immer allein“, räumte Schätzle ein. Rund 20 Besucher, die zum Teil im Ortschaftsrat sitzen oder Vereinen angehören, besuchten die Fortbildung im Rathaus Nußbach – aus gutem Grund. „Immer, wenn sich unsere Senioren treffen, steht zum Schluss ein Sammelkässchen bereit, in das jeder etwas hineinlegt“, berichtete Ortsvorsteher Heinz Hettich.

Nun sei das Kässchen gut gefüllt gewesen und die Senioren hätten gemeinsam mit dem Ortschaftsrat beschlossen, dieses Geld für einen solchen Defibrillator zu verwenden, der künftig in der Sport- und Festhalle seinen Platz finden wird. Und damit man auch weiß, wie man reanimiert und das Gerät einsetzt, hatte der Ortschaftsrat zu dieser Schulung eingeladen.

5000 Tote gebe es im Straßenverkehr jährlich, dem stünden rund 40 000 Herztote gegenüber, von denen ein guter Teil hätte überleben können, wenn bei ihnen rechtzeitig eine Reanimation, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung, eingeleitet worden wäre, klärte Sonja Schätzle auf. Das Argument, man könne das nicht oder habe Angst, einen Patienten zu verletzen, zähle dabei nicht. Beispielsweise seien gebrochene Rippen eine anerkannte Komplikation, die nichts mit Körperverletzung zu tun habe.

„Alles, was gemacht wird, ist besser, als nichts zu machen“, betonte sie. Denn – bereits nach rund drei Minuten nehme das Gehirn Schaden, wenn Herz und Kreislauf nicht mehr funktionieren. Und wenn innerhalb von fünf bis sieben Minuten nichts passiere, sei der Hirntod programmiert, sagte sie drastisch.

Nach vielen erklärenden Worten ließ sie für die Teilnehmer die Praxis folgen. Sie hatte zwei Geräte dabei, den Vollautomaten, der auch in die Halle kommt und einen Halbautomaten, wie er in Triberg am Boulevard hängt.

Letzterer habe den Vorteil, dass er zwar das Kommando zur Defibrillation gebe, man das aber selbst auslösen müsse. Der Vollautomat gebe eine Warnung ab, sich vom Körper der zu reanimierenden Person zu entfernen, kurz drauf aber erfolge der Stromstoß automatisch. „Und der ist ordentlich, da kann es passieren, dass plötzlich zwei Personen am Boden liegen“, warnte sie. Ein zweiter kleiner Nachteil sei der Betrieb des Vollautomaten mit Batterien, die nach Gebrauch und in regelmäßigen Intervallen ausgewechselt werden müssten.

Wichtig sei auch, dass man wisse, dass man selbst gefragt sei durch die Regelung „30/2“ – das seien 30 mal den Brustkorb mit einer Frequenz von rund 100 mal pro Minute rund fünf bis sechs Zentimeter hineinzudrücken und dann zweimal eine Atemspende durchzuführen – und danach sofort wieder zu pumpen.

Dass dies keine Kleinigkeit ist, stellten die Männer und Frauen dann selbst fest. Sonja Schätzle nutzte nebenbei die Gunst der Stunde und klärte auch nochmals über stabile Seitenlage und andere wichtige Dinge auf. „Frau Defi“ erkläre sich eigentlich selbst, wusste sie. Die zweite Gruppe stellte das tatsächlich an einem Demonstrations- und Übungsgerät fest.