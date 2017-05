Triberg Nußbacher Fußballer träumen vom grünen Kunstrasen

Die Mitglieder wollen selbst kräftig mit anpacken. Und sie brauchen die Unterstützung des Vereinswettbewerbs für das ehregzigige Projekt.

Nußbach – Das kleine Dörflein Nußbach ist zwar schon längst ein Stadtteil von Triberg, doch die rund 900 Bewohner halten immer noch so eisern zusammen wie in früheren Jahrhunderten. Deutlich wird das vor allem an der Unterstützung der Vereine. „Fast das halbe Dorf ist Mitglied in unserem Sportverein (SVN), denn wir haben 410 Mitglieder“, freut sich Vorstandsmitglied Petra Herdner. „Und unsere Selbstständigkeit wollen wir keineswegs aufgeben“, ergänzt der Vorsitzende Martin Kienzler.

Alle Fußballvereine in der Region haben bereits einen Kunstrasen, das gehöre heute zum Standard, wie er versichert. Auch in Nußbach soll nun endlich der braune Hartplatz in einen grünen Teppich verwandelt werden. Die Planungen laufen auf Hochtouren, wie Kassiererin Petra Herdner versichert. Zusätzlich müsse der angrenzende Hang gesichert werden, was natürlich noch mehr Kosten mit sich bringe. „Jugendliche spielen nicht mehr so gerne auf einem staubigen Tennenplatz“, weiß der Vorsitzende aus Erfahrung. Die Gefahr, dass junge Kicker künftig in einen Nachbarort mit Kunstrasen abwandern, bestehe schon, wenn im Heimatdorf kein moderner Fußballplatz in Aussicht sei.

Aus all diesen Gründen hat der Vorstand beschlossen, das anspruchsvolle Großprojekt in Angriff zu nehmen. Schon beim diesjährigen Fastnachts-Umzug wurde der geplante Wunschtraum allen Dorfbewohnern präsentiert. Die Fußballer stellten mit viel Fantasie gemeinsam einen grünen Fußballplatz dar und wurden anschließend bei der Kostümprämierung mit einem Preis ausgezeichnet. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich rund 490 000 Euro kosten. „Der SVN kann sich an der riesigen Summe durch Eigenleistungen bei den Arbeiten und durch die Baustein-Spenden-Aktion mit rund 40 000 Euro beteiligen“, schätzt Petra Herdner. Weiterhin müssen etwa 110 000 Euro durch Ersparnisse und verschiedene Vereins-Aktivitäten oder durch Kredite bereitgestellt werden. Für den Rest von rund 340 000 Euro werden Zuschüsse vom Deutschen Sportbund und von der Stadt Triberg erwartet. „Natürlich hoffen wir auch auf finanzielle Unterstützung durch den Vereinswettbewerb von Sparkasse und SÜDKURIER, damit unser Eigenanteil verringert wird“, bilanziert Petra Herdner.

Bis vor wenigen Jahren spielten nur Jugendliche aus Nußbach in den sieben Jugendmannschaften, angefangen von der A-Jugend bis zu den Bambini. In letzter Zeit werden auch Spielgemeinschaften mit den Fußballvereinen der Nachbarorte gebildet. Integration ist ein wichtiges Thema für den SVN. Von den zwei Flüchtlingsfamilien, die derzeit im Stadtteil wohnen, kommen zwei Schüler regelmäßig zum Training. Bei den beiden aktiven Herren-Mannschaften sind zwei junge Flüchtlinge aus einem Nachbardorf integriert.

Sportverein Nußbach

Der Sportverein Nußbach wurde schon 1933 gegründet und nahm nach dem Krieg unter geordneten Verhältnissen wieder einen neuen Anlauf. Als Martin Kienzler 1990 zum Vorsitzenden gewählt wurde, gab es in den Folgejahren einen zahlenmäßigen Aufschwung bei den aktiven Fußballspielern ebenso wie bei den Kindern und Jugendlichen. Im Jahre 2004 wurde der Fußballplatz um zwölf Meter erweitert und damit die vorgeschriebene Größe erreicht. Für vorbildliche Jugendarbeit wurde dem Verein drei Jahre später vom Deutschen-Fußball-Bund der Sepp-Herberger-Preis verliehen. (kim)