Triberg-Gremmelsbach Neues Tanklöschfahrzeug steht beim Fest im Mittelpunkt

Gremmelsbacher Feuerwehr zeigt perfekt ausgeklügeltes System des Fahrzeugs, Kinder haben Spaß mit Wasser und Strahlrohren.

Triberg-Gremmelsbach – Auf dem Festplatz hatten sich beim Feuerwehrfest viele Gäste eingefunden, die sich das Mittagessen im Freien unter dem Zelt schmecken ließen. Die Musik- und Trachtenkapelle Gremmelsbach spielte unter der Leitung von Slavomir Moleta flotte Weisen. Und schon fuhr auch das Tanklöschfahrzeug TLF 4000 an, das erst vor wenigen Wochen in Dienst gestellt wurde. Die Mannschaft öffnete am Fahrzeug auf drei Seiten die Türen, um alle Geräte zu präsentieren.

Offen gelegt wurde ein perfekt ausgeklügeltes System mit allen Halterungen für alle zu jedwedem Einsatz notwendigen Geräte, von Axt bis Zumischer (für Schaum). Das Fahrzeug wurde von den Firmen MAN (Fahrgestell) und Rosenbauer (Aufbau) hergestellt. Es hat mit Allradantrieb 340 PS, kann 5000 Liter Wasser befördern und 650 Liter Mehrbereichsschaummittel, je nach Art des Brandherds. Die Pumpe hat eine Leistung von 3000 Litern Wasser pro Minute unter zehn Bar Druck. Eine Leiter wird auf dem Dach mitgeführt. Es ist jedoch keine Drehleiter, die ausgefahren werden kann. Eine „Höhenfahrt“, wie beim letzten Mal, wurde deshalb den Besuchern nicht geboten.

Dafür mussten die Kinder dennoch nicht auf ihren besonderen Spaß verzichten. Schläuche wurden aufgerollt, und jetzt durften die Kleinen die Strahlrohre halten. Bernd Schneider zeigte ihnen, wie man sie bedient, dass ein voller scharfer Strahl den Brandherd zielgenau viele Meter weit entfernt erreicht oder dass das Wasser verwirbelt wird, dann aber in größerer Nähe. Da mag manches Kind bedauert haben, dass es noch einige Jahre warten muss, bis es selbstständig an den Schläuchen üben darf. So wurde das Dorffest wieder zu einem Ereignis mit einem Angebot fürs Auge, für den Leib und für angenehme Gespräche mit Bekannten.