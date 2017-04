Triberg Neues Fahrzeug nimmt Dienst auf

Umzug mit Fest am 8. April bei der Triberger Feuerwehr.

Triberg – Am Wochenende ist es so weit: Das neue Tanklöschfahrzeug TLF 4000 der Feuerwehr wird in Dienst gestellt. Die Übergabe findet am Samstag, 8. April, ab 11 Uhr auf dem Marktplatz statt. Die Feuerwehr trifft sich bereits um 10.30 Uhr am Gerätehaus. Nach mehr als 30 Jahren Dienst wird das alte Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Triberg ausgemustert und durch ein neues ersetzt. Als Ersatz hat die Stadt Triberg ein TLF 4000 beschafft, das der Öffentlichkeit mit einem kleinen Festakt vorgestellt werden soll. Mit einem kleinen Umzug vom Gerätehaus Triberg wird die Feuerwehr zusammen mit der Stadt- und Kurkapelle Triberg das neue Fahrzeug zum Marktplatz begleiten, auf dem dann die feierliche Indienststellung stattfindet. Die Bevölkerung ist hierzu eingeladen, teilt die Stadtverwaltung mit.