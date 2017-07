Triberg Neuer Präsident ist Stefan Bartmer-Freund

Lions-Club Triberg-Schwarzwald besetzt die wichtigste Personalie neu und bilanziert die zahlreichen Hilfen, die im vergangenen Jahr geleistet wurden.

Triberg – Der Lions-Club Triberg-Schwarzwald feierte die Übergabe des Präsidentenamtes in seinem Clublokal, dem Parkhotel Wehrle. Bei diesem geselligen Anlass wird auch auf die vielen Ereignisse und Erfolge des Jahres zurückgeblickt. Traditionell gehören dazu auch die Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder. Das Präsidentenamt übernahm zum 1. Juli Stefan Bartmer-Freund, der mit viel Motivation und Vorfreude auf sein Amtsjahr blickt.

Der aktuelle Clubpräsident, Fritz Vosseler, berichtete von einem gelungenen Jahr. An den Clubabenden habe es zahlreiche spannende Vorträge gegeben. So konnten die Lions zum Beispiel hautnah die Schonacher Langenwaldschanze mit Olympiasieger Hans-Peter Pohl erleben oder Einblicke in die europäische Politik durch den ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel bekommen.

Großen Anklang fand der Vortrag über die Reformation in Württemberg und Baden von dem Tübinger Historiker Franz Brendle. Darüber hinaus führten Exkursionen beispielsweise zum Schloss Arenenberg oder ins private Kunstmuseum Luz in Ammerbuch, sie stärkten auch die Lions-Freundschaft. Nicht zu vergessen seien die „Activities“ des Amtsjahres, der Hauptzweck der Lions, dem sie sich mit dem Motto „We serve – wir dienen“ verschrieben haben. „Activities“ sind die vielen lokalen und überregionalen Projekte der Lions, die anderen helfen und Gutes bewirken sollen. In diesem Amtsjahr gehörte dazu wieder der Einsatz für den Verein Hilfe für Tschernobyl, der jedes Jahr Kinder aus Tschernobyl in den Schwarzwald einlädt und dabei von den Lions finanziell und auch tatkräftig unterstützt wird.

Ein besonderes Anliegen von Fritz Vosseler war die Weihnachts-„Activity“, durch die in diesem Jahr das Caritas-Baby-Hospital in Bethlehem mit einer großzügigen Spende unterstützt werden konnte.