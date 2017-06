Triberg Neue Attraktion für Touristen heißt Triberg-Land  Modellbahnen im "Ihr Platz"

Die Stadt erhält ab September eine neue Touristenattraktion. Im Triberg-Land laden Modellbau-Anlagen aus der Region Besucher zur Interaktion ein. Die Stadtverwaltung verfolgt mit dem Projekt vor allem zwei Ziele.

Der Notarvertrag wurde bereits unterzeichnet, nun ist es amtlich. Die Stadt erhält in der Hauptstraße 48, den ehemaligen Räumlichkeiten des Ladengeschäftes „Ihr Platz“, eine neue Touristenattraktion: das Triberg-Land. „Der Gemeinderat hat es auch schon abgesegnet, es ist alles in trockenen Tüchern“, verkündet Bürgermeister Gallus Strobel.

In Kooperation mit der Modellbaufirma Gebrüder Faller sollen im Triberg-Land Modellbau-Anlagen ausgestellt werden. „Die Modelle sind interaktiv“, erklärt Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold. „Per Knopfdruck können die Besucher bestimmte Dinge ausprobieren und steuern.“ Zwölf Modelle habe man hierfür von der Firma Faller gepachtet. Darüber hinaus hat die Stadt ein Modell des Triberger Bahnhofs während der Schwarzwaldbahn-Tage in Auftrag gegeben, ein weiteres Modell zum Triberger Weihnachtszauber soll folgen. „Unser Ziel ist es, die Region zu zeigen“, so der Bürgermeister.

Die höchsten Wasserfälle Deutschlands – laut Arnold ein „enormer Trumpf – locken Jahr um Jahr Tausende von Touristen nach Triberg. Viele von ihnen kehren allerdings nach dem Marktplatz um – die Läden in der Hauptstraße, die unterhalb des Rathauses liegen, haben das Nachsehen. „Wir wollen so versuchen, die Wasserfallbesucher in den vierten Boulevardabschnitt zu bekommen“, erklärt Strobel die Idee hinter der neuen Attraktion.

Um den Gang ins Triberg-Land Wasserfall-Besuchern schmackhaft zu machen, soll es laut Arnold eine Triberg-Inklusiv-Karte geben. Der Eintritt zum Wasserfall erhöhe sich um 50 Cent, die Besucher erhalten dafür freien Eintritt zu der Modellbahn-Ausstellung.

Neben der Belebung der unteren Hauptstraße erhofft sich die Stadt durch die neue Attraktion einen weiteren Vorteil. „Wir wollen zur Ganzjahresdestination werden“, sagt Arnold. Bislang gebe es vor allem im Sommer viele Besucher. Durch Indoor-Aktivitäten wolle man Triberg auch in den kälteren Monaten als Touristen-Ziel vermarkten.

Für diesen Plan hat die Stadt einiges an Geld in die Hand genommen. Die Investitionen liegen laut Strobel im „niedrigen sechsstelligen Bereich“. Man müsse aber bedenken, dass sich das Projekt durch Eintrittsgelder ein Stück weit refinanziere. Das Gebäude wurde von einem Triberger Investor, der laut dem Bürgermeister anonym bleiben möchte, an die Stadt verpachtet.

Wenn das Triberg-Land von den Touristen gut angenommen wird, könnte die Stadt das Angebot erweitern. Bislang ist nur der Umbau des 300 Quadratmeter großen Erdgeschosses geplant, Keller und Obergeschoss bieten Erweiterungsmöglichkeiten.

Am heutigen Dienstag beginnen die Umbauarbeiten, im September ist die Eröffnung geplant. Danach soll weiter an der Ausstellung gearbeitet werden. Nikolaus Arnold: „Das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.“