Triberg Nerven und Gaumen werden gekitzelt

Beim Krimidinner in Triberg wirkt das Publikum mit und hat viel Spaß dabei. Für ihre Theaterkunst erhalten die Mitspieler einen kleinen Pokal.

Triberg – Etwas Besonderes erlebten die Besucher beim Theaterstück „Testament à la Carte“ im Parkhotel Wehrle. Zunächst erhielt jeder eine eingewickelte Papierrolle. Einige hatten damit gleich eine Hauptrolle zugewiesen bekommen. Denn das Kriminal-Comedy-Dinner wird erst durch mitmachende Besucher perfekt.

Die Hauptakteure in diesem Stück waren Uwe von Grunbkow und Maximilian Sordon, die prächtig agierten. Sordon spielte zunächst den etwas trotteligen und ständig Pillen schluckenden Assistenten Manfred, der es nicht mit der Rechtschreibung hat. Von Grunbkow mit seiner forschen Art mimte den Anwalt Norman Green. Dieser eröffnete das Testament von Professor William Chattney. Mister Geggo bekam einen Spieltisch vermacht und Erika Berger 40 Bände mit erotischer Literatur. Mister Bloomfeld überwachte alles, damit die Testamentseröffnung mit rechten Dingen zu ging. Für die weinenden und schluchzenden Damen im Publikum verteilte Manfred Taschentücher.

Die Schauspieler verließen öfter den Raum, um danach anders kostümiert weiter zu machen. Bei jedem Hinausgehen vertröstete Manfred sein „Zuckerpüppchen“ im Saal auf das kommende Rendezvous. Manfred hatte nun den Kopf mit Mullbinden umwickelt, durch die das Blut drückte. Frau Doktor Shepard aus dem Saal verarztete ihn und verpasste ihm eine riesige Spritze. Für besonders viele und laute Lacher in der Runde sorgte „Extrem-Norbert“. Seine Initialen prangten an der Trainingsjacke und die Sonnenbrille und seine Basecup sorgten für das passende Outfit des Sportlers. Er half bei der Aufklärung des Falles und bei der Verhaftung des Mörders. Am Ende konnte die geheimnisvolle Kiste mit dem gefundenen Schlüssel geöffnet werden. Heraus kam die Hinterlassenschaft des Verstorbenen Mister Chattney: Er hatte lange an Ruhm, Macht und Sexappeal geforscht.

Die beiden Schauspieler verstanden es den ganzen Abend über, sich selbst und die Mitwirkenden in Szene zu setzen. Ein köstliches Drei-Gänge-Menü mit Räucherlachs-Crepes, Kalbsrahmgulasch mit frischen Champignons, Spätzle und Pfannengemüse sowie als krönender Abschluss ein Ofenschlupfer mit Kirschsorbet kitzelten den Gaumen. Die Schauspieler informierten am Ende darüber, dass dies ihr 99. Improvisationstheater war. Den Mitwirkenden „Extrem-Norbert“ und „Zuckerpüppchen“ überreichten sie als Dankeschön einen kleinen Pokal für ihre Theaterkunst.