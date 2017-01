Südbadenbus weist auf einige Fahrplanänderungen wegen des Narrentreffens hin

Aufgrund des großen Landschaftstreffens der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN) am Wochenende in der Wasserfallstadt ist die Ortsdurchfahrt, wie angekündigt, zeitweise gesperrt: am Samstag, 4. Februar, von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr sowie von 19 bis 20 Uhr und am Sonntag, 5. Februar, von 13.15 Uhr bis etwa 16 Uhr.

Am Samstag wird es wegen des Narrentreffens laut Südbadenbus GmbH (SBG) auch zu Beeinträchtigungen im Busverkehr in Triberg kommen. „Es wird Verzögerungen geben. Es werden jedoch alle gewohnten Bushaltestellen bedient. Anschlüsse können aber nicht garantiert werden“, informiert die Niederlassung Villingen der Südbadenbus GmbH. Am Sonntag können die Busse bei einigen Fahrten die Stadt Triberg nicht anfahren:



Busse der Linien 7270 und 7274 enden und beginnen in der Sperrzeit in der Sommerbergstraße in Schonach. Die Fahrten 7270-716 (13.25 Uhr ab Triberg nach Schonach) und 7270-721 (13.48 Uhr ab Schonach nach Triberg) entfallen ersatzlos.

Die Fahrt 7268-760 (11.57 Uhr ab Thurner) endet in Schonach, die Fahrt 7268-764 (13. 57 Uhr ab Thurner) an der Haltestelle Jägerhaus in Triberg.



Die Fahrt 7268-767 (normal 14.50 Uhr ab Triberg) beginnt erst in Schonach, die Fahrt 7274-742 (normal 15 Uhr ab Triberg) erst in der Sommerbergstraße in Schonach.



Die Fahrt 7265-713 (12.25 Uhr ab Villingen) endet an der Haltestelle Halde in St. Georgen.