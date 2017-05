Triberg Narrengesellschaft Stabhalterei feiert 150-Jähriges

In die Vorfreude mischt sich Wehmut: Die Triberger Narren müssen Abschied nehmen vom Hotel Bären. Das Fest zum Jubiläum 2018 wird die letzte Veranstaltung dort sein.

Triberg – Sie präsentierten sich als eine heitere Gemeinschaft – die Mitglieder der Narrengesellschaft Stabhalterei Freiamt Triberg in der Hauptversammlung. Wenn auch die Zahl der Aktiven klein ist, diese sind dennoch rührig das ganze Jahr über. Dies kam im Verlaufe der Rückblicke im Hotel Bären zutage. Lauthals sangen alle zur Eröffnung den „Gutsleschleckermarsch“, der nach dem Häs der Stabhalterei genannt ist. Die Begrüßung erfolgte durch den Vorsitzenden und Oberstabhalter Weissi I, Wolfgang Weissenberger.

Das Protokoll der letztjährigen Versammlung verlas Bernhard Spanier, der auch das weitere Vereinsgeschehen noch einmal in Erinnerung rief. Da waren unter anderem für die Vorbereitungen der Fasnet doch einige Stunden und Zusammenkünfte nötig. Zudem bewirteten sie beim großen Narrentreffen und beim Schwarzwaldbahnfest, nahmen an Umzügen, auch außerhalb der Raumschaft, teil. Erfreulich war der Kassenstand, den Kassierer Jürgen Schwer verlas. Die diversen Bewirtungen hätten die Finanzen wieder etwas aufgefrischt. Die Kasse ist gut geführt – dies bestätigten die Prüferinnen Corinna König und Martina Schwer. uch der Vorsitzende, Wolfgang Weissenberger, wies noch einmal aufs vergangene Jahr und blickt aber schon ins Jahr 2018. Dann findet nämlich am 10. Februar die Feier zum 150-jährigen Bestehen der Narrenzunft Stabhalterei Freiamt Triberg 1868 statt. Dort ist ein großer, bunter närrischer Abend im Kurhaus in Triberg vorgesehen. Alles in allem gute Aussichten, wenn es da nicht einen Wermutstropfen gäbe. Nächster Jahr kann zum allerletzte Mal Fasnet im Hotel Bären gefeiert werden. Die Wirtsleute werden aus Altersgründen das Haus verkaufen.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft standen auf der Tagesordnung der Hauptversammlung. Für 30-jährige Unterstützung werden Heinrich Faller und Manuel Holzweissig ausgezeichnet. Seit 40 Jahren sind Berthold King, Gerd Lutz, Bruno Roth sowie Brigitte und Gebhard Schneider passive Mitglieder und seit 50 Jahren Ruth Kuntz, Karlheinz Pollmüller und Anno Böhlefeld. Auch von den passiven, aber finanziell unterstützenden Mitgliedern lebe ein Verein, beteuerte der Vorsitzende und hatte auch Präsente parat. Ein Präsent erhielt auch Raymond Wiedel, der den Verein im vergangenen Jahr nachhaltig unterstützte.

Bürgermeisterstellvertreter Friedhelm Weber bedankte sich bei allen Freiämtlern für ihre Aktivitäten, die sehr zur Unterstützung des gesellschaftlichen Lebens in Triberg beitragen. Und auch für eine Teilnahme bei der Stadtputzete seien sich die Mitglieder nicht zu schade. Mit der von ihm beantragten Entlastung des Vorstands waren alle einverstanden. So konnten die Wahlen problemlos durchgeführt werden.

Großes Vertrauen gab es für den Vorsitzenden Wolfgang Weissenberger, seine Wiederwahl war einstimmig. Auch erster und zweiter Beisitzer, Wolfgang Baumann und Gerd König, erhielten alle Ja-Stimmen. Das Amt des Obergutseleschleckers teilen sich Tina Haller und Heike Reffler.