Triberg Närrischer Terminkalender ist dicht gefüllt

Die Triberger Narren biegen am Wochenende in die Zielgeraden ein. Bis zum Fasnetverbrennen steht noch einiges auf dem Programm.

Alle Kinder bis zwölf Jahre treffen sich am Samstag ab 10 Uhr am Marktplatz zum gemeinsamen Gizig-Rufen. In Gruppen wird durch das Städtle gezogen und Geschäfte und Lokale heimgesucht, um durch Aufsagen von Narrensprüchen und Gesänge Kleinigkeiten zu erheischen. Wie in den vergangenen Jahren wird die Kinderschar vermutlich mit reicher Beute zurückkehren.

Am Nachmittag ist in Schonach der Raumschafts-Kinderumzug angesagt. Kleine Hästräger aus Triberg, Schonach und Schönwald treffen sich um 14 Uhr „in de Schone“. Am Fasnetsonntag ist dann der große Umzug im Städtle. Wie in den vergangenen Jahren erwartet die Narrenzunft viele Teilnehmer beim närrischen Zug durch die Stadt. Fasnetstimmung pur wird garantiert sein, wenn Teufel, Spättle und Co. sowie viele freie Gruppen das Städtle erobern.

Aufstellung ist ab 13.30 Uhr in der Clemens-Maria-Hofbauer-Straße, Umzugsbeginn wird um 14 Uhr sein.

Die Zuschauer werden im Bereich des Marktplatzes verpflegt, vom Rathaus aus wird das Geschehen auf der Straße auch kommentiert werden. Sofern noch nicht geschehen, werden teilnehmende Gruppen gebeten, sich bei Zunftmeister Volker Fleig, Telefon 0163/3 37 45 07, anzumelden.

Nach dem Umzug ist im Städtle närrisches Treiben angesagt, mehrere Besenwirtschaften sind geöffnet, auch die Teufelsbar wird am Abend als Treffpunkt dienen.