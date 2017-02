Triberg-Nußbach Närrische Tage stehen in Nußbach bevor

Die Narrenunft lädt zu mehreren Veranstaltungen ein.

Die Narrenzunft Nußbach weist auf die bevorstehenden Fastnachtstermine hin. Am Mittwoch, 22. Februar, bietet ab 15 Uhr die Wieberfasnet im Sportheim in Nußbach ein buntes Programm mit Musik und Tanz.

Der Hemdglonkerumzug folgt am Donnerstag, 23. Februar, 19 Uhr, die Aufstellung ist beim Sägewerk Kienzler. Fasnet suche, Fasnetpuppe aufhängen und Schlüsselübergabe sind auf dem Kirchplatz geplant. Anschließend wird man im Sportheim den Fasnachtsbeginn feiern. Am Samstag, 25. Februar, 19.30 Uhr, steht der Zunftabend mit buntem Programm in der Festhalle an. Nach dem Programm eröffnen die Spacebar und die Schlagerbar. Zum Fasnet-Umzug wird am Sonntag, 26. Februar, 14 Uhr, eingeladen, Aufstellung ist beim Sägewerk Kienzler. Anschließend herrscht buntes Treiben im Dorf und in der Festhalle mit Preisverleihung.

Der Konfettiball wird am Montag, 27. Februar, 19 Uhr, in der Festhalle mit echtem Konfetti gefeiert, Ausweiskontrolle ab 16 Jahren, der Eintritt kostet acht Euro an der Abendkasse. DJ Fazio wird für Stimmung sorgen. Es gibt verschiedene Bars und Guggenmusik-Ohrwürmer, außerdem steht eine bewachte Garderobe zur Verfügung. Ein Kinderball findet am Dienstag, 28. Februar, 14 Uhr, in der Festhalle mit Programm und Kostümprämierung statt. Um 17.30 Uhr folgt das Fasnetverbrennen auf dem Kirchplatz.