Triberg Nachwuchs besteht seine Feuertaufe im Museumscafé

Zöglinge der Stadtmusik geben im Museumscafé ihre Visitenkarte ab und bieten Erlerntes souverän dar.

Ihren ersten Auftritt lieferten die jüngsten Stadtmusikmitglieder beim Vorspiel im Museumscafé ab. Katharina D’Angelo traf auf der Suche nach einer Präsentationsmöglichkeit bei Museumsleiterin Gaby Zähringer rasch auf offene Ohren. Das Vorspiel ergänze die Saisoneröffnung des Museumscafés ideal, fand sie. So konnte der musikalische Nachwuchs bei herrlichem Frühlingswetter auf der Caféterrasse sein Können unter Beweis stellen. Simon Hieske spielte mit seinem Ausbilder, Stadtmusikdirigent Hansjörg Hilser, auf der Trompete einen Gospel.

Erst seit einem Jahr erhält Ivana Rosic Querflötenunterricht, sie spielte drei kurze Stücke vor. Klarinettisten Lea Ziegler zeigte, was sie in nur einem Jahr bei Sabina Bernadic gelernt hatte, und Dominik Wiebel, der in der Jugend- und in der Hauptkapelle mitspielt, präsentierte das Horn. Die Stückauswahl der Jungmusiker war ihrem Kenntnisstand angepasst. So konnten sich alle von ihrer besten Seite zeigen.

Erst seit Januar lernt Julie Burger bei Nina Fleig das Saxofonspiel und brachte souverän das Erlernte zu Gehör. Ein weiteres Trompetenduett spielte Alessa Körber mit Hansjörg Hilser und die Schwestern Charlotte und Federicka Maurer präsentierten ihre Instrumentenbeherrschung mit zwei Saxofonstücken. Jugendkapellenmitglied Fabio Mauscherning ließ seine Posaune ertönen und Maja Albrecht zeigte ihr Können auf der Klarinette. Ebenfalls auf der Klarinette, nur auf einem viel höheren Niveau, spielten die Jugendkapellen-Mitglieder Alisa Mauscherning und Eve Rosic.

Bruno Kürner demonstrierte mit Hansjörg Hilser zweistimmige Trompetenklänge. Den Schlusspunkt setzte Gina Kürner mit einem anspruchsvollen Saxofonstück, das sie derzeit für das silberne Musikabzeichen einstudiert.

Alle Musiker wurden mit herzlichem Applaus belohnt. Den gab es unabhängig von der Perfektion und er belohnte auch den Mut, ein Solostück vor so großem Publikum zu spielen.

Die Vorspielstunde moderierte Katharina D’Angelo. Sie gab zu jedem Musiker Informationen zum Ausbildungsstand und wo der Jungmusiker bereitsz aktiv an den Stadtmusikauftritten teilnimmt. Ehe die Jugendkapelle für das Cafépublikum weitere Stücke präsentierte, konnten interessierte Kinder bei den Vereinsmitgliedern die Instrumente ausprobieren. Saxofon und Klarinette erwiesen sich als sehr beliebt.

Katharina D’Angelo bedankte sich beim Publikum und wies auf das Sommerkonzert der Stadtmusik am 6. Mai um 20 Uhr im Kurhaus hin. In diesem Jahr steht das Konzert unter dem Motto „Around the Whiskey Jar“.