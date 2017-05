Triberg-Gremmelsbach Musikverein ehrt treue Mitglieder

Sie haben die Entwicklung des Vereins über Jahrzehnte geprägt

Triberg-Gremmelsbach – Die jüngste Hauptversammlung der Musik- und Trachtenkapelle Gremmelsbach unterschied sich von anderen auch durch die Verabschiedung von drei treuen, langjährigen Mitgliedern.

Nach 37 Jahren verlässt der Erste Posaunist, Franz Dresp, die Kapelle. Der bisherige Vorsitzende, Knut Engelke, nannte ihn einen Musiker mit Leib und Seele, ein zuverlässiges, treues, fleißiges Mitglied, ein Mann, der nicht nur eine Registerstimme mit bester Qualität ausgefüllt hat, sondern in der Organisation des Sommernachts- und Waldfestes als „Küchenchef“ eine wichtige Stütze war, zuständig für die Essensausgabe. Aber auch sonst ließ er sich bei Arbeitseinsätzen nicht lange bitten. Mit Herzblut war er immer bei der Sache, hieß es. So sehe man ihn nicht gern scheiden. Der Dank und die guten Wünsche galten auch seiner Frau Angelika.

Nach 43 Jahren entschied sich Andreas Finkbeiner für den Austritt. Sein Instrument war immer die Trompete. Knut Engelke nannte ihn einen Mann voll Kreativität, mit klarer Kante, im Verein ein Meinungsführer, Ratgeber, aber auch immer bereit, die Mehrheitsmeinung mitzutragen. Er war ein großer Gönner und Förderer des Vereins. Für Materialtransporte stellte er den eigenen Lastwagen und Unimog zur Verfügung, auch sonstige Arbeitsgeräte und Maschinen, wo sie gebraucht wurden. Unersetzlich war seine Unterstützung bei der Erweiterung des Waldfestplatzes. Der Dank und die guten Wünsche des Vereins gingen auch an seine Frau Monika.

Die ehrenden Worte für das am längsten dienende Mitglied Albert Zeifang sollte sein Musikkamerad und Ortsvorsteher Reinhard Storz sprechen. 1958, im Alter von 17 Jahren trat Albert Zeifang in die Gremmelsbacher Kapelle ein, wurde nach kurzer Zeit am ersten Tenorhorn Stimmführer. Sein Können wurde auch in Nachbarvereinen bekannt und geschätzt, wo seine Aushilfe oft gewünscht war. Nach nur siebenjähriger Mitgliedschaft wurde er 1965 zum n Vorsitzenden gewählt und füllte dieses Amt 23 Jahre lang aus.

Wellenberge und Wellentäler erlebte er, Albert Zeifang brachte die Kapelle aus allen Schwierigkeiten gestärkt heraus. Zu seinen Verdiensten gehörte es, Stadtkapellmeister Ewald Sluzalek als Dirigent für Gremmelsbach gewonnen zu haben, der die Gremmelsbacher Musiker von Erfolg zu Erfolg führte. Die Mitgliederzahlen beweisen Zeifangs Erfolg. 1965 zählte die Kapelle 26 Aktive, 1990 waren es 60 Mitglieder. Für mehr als damals 100 000 Mark wurden Instrumente und Uniformen angeschafft, Waldfesteinrichtungen vorgenommen. Unvergessen sind die Jubiläumsfeste der Kapelle in Zeifangs Amtszeit. Bis heute während sind die freundschaftlichen Verbindungen mit anderen Kapellen (Ihringen am Kaiserstuhl, Zirl in Tirol, Offelten in Westfalen). Für seine Verdienste erhielt er alle Ehrenzeichen des Vereins und des Blasmusikverbandes. Er ist Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzender der Kapelle, das Land Baden-Württemberg ehrte ihn mit Landesehrennadel.