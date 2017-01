Unterhaltung

Musik und Vorträge im Februar

Triberg – In der Asklepios-Klinik finden im Februar folgende Veranstaltungen statt: Am Montag, 6. Februar, hält Humortrainer Michael Falkenbach einen Vortrag „Mit Humor gesünder leben“. Beginn ist um 19 Uhr in Raum 250. Märchen und Musik gibt es am Sonntag, 12. Februar, mit der Märchenerzählerin Jutta Scherzinger und musikalischer Umrahmung von Wolfgang Rogge. Am Dienstag, 21. Februar, ist gemeinsames Singen mit Bertram Kienzler und Joachim Hirt. Two Voices spielen Oldies, Balladen und Countrymusik am Dienstag, 28. Februar. Beginn ist jeweils um 20 Uhr in der Cafeteria.