Triberg Mitsingen ist erlaubt beim Konzert von Two Voices

Beim Konzert von „Two Voices“ in der Asklepios-Klinik erwartet das Publikum ein bunter Musik-Mix. Die Veranstaltung am Dienstagabend beginnt um 20 Uhr.

„Two Voices“ spielen auch in diesem Jahr in der Asklepios-Klinik. Zu hören und zu sehen sind Ute Herchenbach und Ritchy Schuster das nächste Mal bereits am heutigen Dienstag, 10. Januar.

Mit dabei haben sie ihr neues Programm: Zwei Stimmen, zwei Gitarren, Querflöte und Bluesharp. An diesem Abend bieten beide einen sehr unterhaltsamen Auftritt, der die Gäste zum Mitsingen und Tanzen animiert.

Sie spielen bevorzugt Lieder aus dem Pop-, Country- sowie Oldiebereich, ergänzt durch stimmungsvolle Balladen sowie durch eigene Titel. Die Besucher erwartet ein bunter Mix aus Songs, etwa der Beatles, von Adele, Creedence Clearwater, Reinhard Mey und anderen mehr. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.