Triberg Mitgliederzahlen des Schwarzwaldvereins im Aufwärtstrend

Der Schwarzwaldverein investiert in Vesperstube und Stöcklewaldturm. Die Wanderer bewältigen 175 Kilometer auf 15 Touren.

Wolfgang Gißler, der Vorsitzende der Schwarzwaldverein-Ortsgruppe Triberg, konnte in der Hauptversammlung mit steigenden Mitgliederzahlen aufwarten. Das erste Mal seit 20 Jahren, so Wolfgang Gißler, zeige der Trend wieder nach oben.

Er machte dafür die intensive Mitgliederwerbung sowie ein ansprechendes und vielseitiges Wanderprogramm verantwortlich. Im vergangenen Jahr waren 175 Kilometer auf 15 Touren bewältigt worden, 154 Wanderer nutzten das Angebot. Zweiter Schwerpunkt des vergangenen Vereinsjahres war die Vesperstube des Vereins auf dem Stöcklewald. Lange geplant und erwünscht, erfuhr der Wirtschaftsraum und die Gaststube Verbesserungen. Außerdem investierte der Verein 11 000 Euro in ein neues Edelstahlgeländer für den Turm. Erfreut äußerte sich Wolfgang Gißler über die Bewirtung in der Vesperstube. Hier kommen frische Produkte von Landwirten und gewerblichen Produzenten in einem Radius von 15 Kilometer auf den Tisch. Kurz ging er auf den Einbruch im September in die Vesperstube ein. Eine neue, einbruchssichere Tür, die in den nächsten Tagen eingebaut wird, soll diese Begehrlichkeiten künftig verhindern. Wegewart Hugo Weis informierte über die Markierungs- und Freihaltungsarbeiten an den Wanderwegen und Kassiererin Christa Holzweißig erläuterte positive Kassengeschäfte. Gute Geschäfte in der Wanderheimkasse, die von Wolfgang Gißler betreut wird, lassen Raum für weitere künftige Sanierungsmaßnahmen. Stellvertretend für Bürgermeister Gallus Strobel, lobte Alfred Schlösser die aktiven Vereinsmitglieder. Er freue sich, dass das Wanderheim und das Tourenangebot so rege angenommen werden. Seinem Antrag auf Entlastung folgte die Versammlung einstimmig.

Anstelle von Orden und Ehrenzeichen sollen die Vereinsjubilare zu einem gemeinsamen Essen im Juli in die Vesperstube eingeladen werden, kündigte Wolfgang Gißler an. Er selbst ist seit 40 Jahren Mitglied in der Ortsgruppe, außerdem konnte er Margarete Schwarz und Klaus Herr für ihre Vereinstreue auszeichnen.