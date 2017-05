Triberg Mit dem Klassenerhalt ist für Nußbach das Saisonziel erreicht

Der Tischtennisclub Nußbach blickt zufrieden auf das Jahr zurück, die Schülermannschaft wächst zusammen.

Triberg (lna) Viel Lob gab es bei der Jahreshauptversammlung des Tischtennisclubs Nußbach. „Wir können soweit zufrieden sein“, sagte der Vorsitzende Raimund Rösler. Mit 105 Mitgliedern sei der Verein stark vertreten im Vereinsleben Nußbach. Erfreut erwähnte Rösler auch, dass wieder zwei aktive Mannschaften aufgestellt wurden und er dankte Sportwart Jürgen Dold dafür. „Seine Arbeit ist für den Verein von unschätzbarem Wert“, so der Vorsitzende. Rösler führte weiter aus, dass der Verein auch außerhalb des sportlichen Bereichs aktiv sei. So habe man unter anderem beim Weihnachtsmarkt bewirtet und an der Aktion "Sauberes Dorf" teilgenommen.

Jürgen Dold ließ in seinem Bericht das sportliche Vereinsjahr Revue passieren. „Unser vorrangiges Ziel war es, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“, so der Sportwart. Die erste Mannschaft sei sogar in der Rückrunde für fünf Spiele ungeschlagen geblieben und habe am Ende der Saison den vierten Platz in der Bezirksliga belegt. Die zweite Mannschaft hatte höhere Ambitionen: „Unser Ziel war es, um die Meisterschaft mitzuspielen“, meinte Dold. Auf der Rückrundentabelle sei die Mannschaft des TTC Nußbach jedoch nur auf Platz zwei zu finden gewesen. „Wir haben uns wacker geschlagen, aber dennoch viele Spiele verloren“, resümierte Jugendleiterin Nathalie Otto. Die Schülermannschaft sei dennoch immer sehr ehrgeizig beim Training dabei und stark zusammengewachsen, so dass sich Otto für das nächste Jahr bessere Chancen erhofft.

Ein kleines Minus in der Kasse mussten die Kassierer Stefan Gehringer und Markus Fehr verzeichnen. „Das relativiert sich aber spätestens in diesem Jahr wieder“, zeigte sich Stefan Gehringer überzeugt. Ortsvorsteher Heinz Hettich schlug die Entlastung des Vorstandes vor und lobte die Arbeit der Vereinsmitglieder. „Es freut mich, dass das kleine Nußbach zwei Sportvereine hat. Ihr macht das wirklich hervorragend“, so Hettich.

Der stellvertretende Vorsitzende Reinhold Dold, Sportwart Jürgen Dold, die Kassierer Stefan Gehringer und Markus Fehr, die Schriftführer Manuela Hinz und Rico Schillings, der aktive Besitzer Roland Schuster, der passive Beisitzer Fabian Gehringer sowie die beiden Kassenprüfer Mario Schätzle und Sven Mittag wurden in ihren Ämtern von der Versammlung bestätigt. Gunter Hör ist seit 20 Jahren Mitglied und wurde mit der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet. Als Vereinsmeister wurde Fabian Gehringer mit dem Wanderpokal ausgezeichnet, während Sandro Schwer und Andreas Feuerstein zu den besten Spielern im Verein zählen.