Triberg Mehrstimmige Songs quer durch alle Musikgenres

„Two Voices“ bieten Lieder von der Hippiebewegung bis zu Endsechzigern in der Asklepios-Klinik

Triberg – Sie sind in der Asklepios-Klinik in Triberg durchaus keine Unbekannten – wenn sie auch früher zu viert da waren. Seit einiger Zeit haben sie sich von den „Green Boys Plus“ gelöst. Nicht mehr nur als gemeinsames Projekt, sondern endgültig. Ute Herchenbach und Richard alias Ritchy Schuster bestreiten seither ein eigenes Duo und treten als „Two Voices“ auf. Doch auch zu zweit geben sie ein gutes Bild ab, wie sie diese Woche wieder einmal eindrücklich demonstrierten.

„Wir treten deshalb zu zweit auf, weil wir so auch mal Lieder singen können, die mit den einstigen Bandkollegen einfach nicht machbar gewesen wären“, verkündete Ritchy Schuster. Und vor einem sehr vollen Haus konnten sie ihre Musik querbeet in jeder Hinsicht ausleben. So wechselten Hits wie „Cotton fields“ oder „Heartake“ ab mit Reinhard Meys Liebeserklärung ans Fliegen, „Über den Wolken“. Lieder, bei denen die komplette Besucherpalette mitsang.

Eine kleine Hommage an die Creedence Clearwater Revival, eine der führenden Bands des Mainstreams der 1970er Jahre, war ebenso vertreten wie Lieder der Hippiebewegung der Endsechziger. So führte der „Tambourine Man“ der Byrds ebenso in diese Richtung wie der eigentlich mehrstimmige Song von Mamas and the Papas, „California Dreaming“.

Viele völlig verschiedene musikalische Genres wurden von den Beiden zelebriert – mal modern, mal echte Klassiker, vieles zum Mitsingen und gute Laune verbreiten – manches aber auch als Premiere. So bewies Ute Herchenbach, dass sie eine beachtliche Stimme besitzt, als sie Songs von Edith Piaf zum Besten gab. „Nein, ich bereue nichts“ oder auch „No, je ne regret rien“ sang sie inbrünstig. Aber auch Titel wie „Marina“ (Rocco Granata) in Italienisch und Deutsch erklangen.

Und auch Lieder, die nur bei dem Duo erlebt werden können: „Ritchy komponiert und textet auch selbst und ist bekennender Country- und Western-Freak“, erläuterte Ute Herchenbach den Besuchern. Alles in allem boten die „Zwei Stimmen“ den Klinikgästen der Cafeteria viel Abwechslung vom Klinikalltag.