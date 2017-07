Triberg Matschanlage krönt den Spielplatz

Ein Grillfest beschließt den Wiederaufbau nach dem Brandanschlag, der den Spielplatz am Bergseeweg zerstört hatte. Mit dabei sind viele Eltern, die kräftig mitgearbeitet hatten.

Triberg – Wenn das Spielplatzfest am Bergsee im vergangenen Jahr auch nicht ganz vom Wetterglück begünstigt war, kam doch eine ganze Menge Geld zusammen. Diese Gelder werden ausschließlich investiert in die Spielanlagen auf städtischem Boden.

Die Einnahmen des Vorjahres erwiesen sich als ausreichend für eine tolle Matschanlage, für Kinder ein Spielgerät vom Allerfeinsten. Mit einem kleinen Grillfest für die Macher, die schon von Beginn an als Helfer dabei waren, wurde nun dieses gute Stück eingeweiht – nachdem der Bauhof der Stadt Triberg den Einbau vollzogen hatten. Da die Anlage Wasser braucht und einen Abfluss, hatte auch Bauhofleiter Hubert Kienzler zu tun. Schließlich bedurfte es einer intensiven Planung, um im Nachhinein zu wissen, wo was liegt. Viele Helfer brauchte es für das Spielplatzfest 2016, sodass am Ende auch viele zum Helferfest am Donnerstagabend kamen. Wer Kinder hatte, brachte sie mit.

Kleiner Nachteil für die Erwachsenen: Hinterher waren alle nass, ein Großteil nahm bei den sommerlichen Temperaturen sogar ein Bad im Bergsee. Allen voran die Kinder, die waren mit Feuereifer dabei, das Wasser aus der Anlage zu verteilen, zunächst mit den Händen, dann tauchten die ersten Eimer auf.

Was durch einen Brandanschlag auf den öffentlichen Spielplatz offensichtlich die Allgemeinheit treffen sollte, hat sich durch das konsequente Engagement der Familien Weis, Wiengarn und Dickmann ins Gegenteil verkehrt. Der beliebte Spielplatz rückt nun immer wieder und immer mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Und schon während des kleinen Festes wurden Termine abgestimmt: Das Spielplatzfest wird am 17. September stattfinden, wiederum sollen die Einnahmen der Verschönerung der Anlage dienen.