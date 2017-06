Triberg Marlo Kürner erreicht Bestnote 1,2

41 Prüflinge am Schwarzwald-Gymnasium Triberg haben ihre Abiprüfung bestanden. Der Abiball steigt am 8. Juli in Schonach.

Triberg (bk) Sektkorken knallen, Schüler und Lehrer lachen, alle freuen sich. Es ist geschafft! Die Prüflinge des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg haben jetzt auch die allerletzte Hürde zu ihrem Abitur genommen. Die beste Gesamtnote ist 1,2. Dieses hervorragende Ergebnis wurde von Marlo Kürner erreicht, knapp vor Julia Fehrenbach, die eine beachtliche 1,4 erzielte. Beide sind aus Triberg.

„Der Durchschnitt des Abiturjahrgangs ist 2,4“, gab der auswärtige Prüfungsvorsitzende und Leiter der mündlichen Abiturprüfung, Rüdiger Gulde vom Leibniz-Gymnasium in Rottweil, am Dienstagabend den in der Eingangshalle des Gymnasiums versammelten Schulabgängern bekannt. Er hatte die Prüfungskommission aus der ältesten Stadt Baden-Württembergs mitgebracht, lobte die „sehr angenehme Atmosphäre während der Prüfungen am Schwarzwald-Gymnasium“ und gratulierte den Prüflingen zum bestandenen Abitur, „dem höchsten Bildungsabschluss, den es in Deutschland gibt“.

Den Glückwünschen schloss sich auch Schulleiter Oliver Kiefer an. Er freute sich sehr, dass die Ergebnisse des ersten Abiturjahrgangs, der unter seiner Leitung die Prüfungen ablegte, aller Ehren wert seien.

Im mündlichen Abitur mussten die Prüflinge am Montag und Dienstag eine Präsentationsprüfung ablegen. Dabei erläutern sie anhand selbst vorbereiteter Medien eine bestimmte Thematik und stellen sich einem Prüfungsgespräch dazu. Mit verschiedenen Me­dien wurde hier gearbeitet, meist mit PC und Beamer und entsprechender Software, aber auch mit Stell­­wänden und Flipcharts, Tages­lichtprojektoren, Landkarten, selbst gestalteten Folien und Plakaten.

Auch dieses Jahr haben einige Prüflinge eine Alternative gewählt und schon in Klasse 11, im Schuljahr vor dem Abitur, einen Seminar­kurs absolviert. Dieser ver­­langt wissen­schafts­nahes Arbeiten zu besonderen Themenstellungen und am Ende unter Prüfungsbedingungen auch eine Präsentation. Die Seminarkurs-Note kann im Jahr darauf wahlweise im mündlichen Abitur angerechnet werden und erspart die dortige Präsentations­prüfung.

Somit gab es für die ursprünglich 43 Abiturienten aktuell nur 47 mündliche Prüfungen, da­von 39 Präsentationsprüfungen und acht freiwillige zusätz­liche Prüfungen in Ergänzung zu schrift­lichen Prüfungsfächern.

Die Prüfungen dauerten am Dienstag noch den ganzen Tag. Die anderen Klassen hatten daher kein Unterricht. Sie konnten, organisiert von der SMV, eine Fahrt in den Europapark Rust unternehmen. Nur die elfte Klasse musste in der Schule bleiben und eine Deutschklausur schreiben.

Die allermeisten Abiturienten haben „das Mündliche“ beruhigt angehen können: Sie hatten bereits in den vier Kurshalbjahren zuvor genügend Notenpunkte gesammelt, um für das Bestehen der Prüfung auf der sicheren Seite zu sein. Für fast alle ging es also nicht mehr ums Bestehen, sondern nur noch um das eine oder andere Zehntel der Durchschnitts­note. Gefeiert wurde bereits nach den Prüfungen. Die Abiturfeier mit Preisvergabe für die besten Leistungen erfolgt am Samstag, 8. Juli, in Schonach.