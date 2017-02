Triberg-Nußbach Landwirte klagen über schwieriges Jahr

Der geringe Milchpreis und ein schlechtes Erntejahr bereitet den Bauern rund um Triberg Sorgen. Außerdem bemängeln sie fehlende Unterstützung durch die Politik, beispielsweise wenn es um die Straßen in den Außenbereichen geht.

Triberg-Nußbach – Recht gut besucht war die Hauptversammlung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes, Ortsvereins Nußbach. Der Vorsitzende Bernhard Kienzler begrüßte auch den Kreisvorsitzenden, Bernhard Bolkart, und den Referenten vom Verbandes zu aktuellen Themen der Agrarpolitik, Oliver Maier.

Bernhard Kienzler kam auch gleich zur Sache, sprach das ausgesprochene schwierige Agrarjahr 2016 an. Zunächst die Milchtiefstpreise, aber auch die überzogenen Betriebskontrollen, die hohe Kosten verursachen.

Die Ausgleichszahlungen kamen sehr spät, mancher Landwirt wartet heute noch. Zudem mussten teure Wasserproben gezogen werden. Von Förderung oder Unterstützung, wie es von den Politikern immer wieder versprochen werde, spürten die Kleinbauern nichts, beschwerte sich Kienzler. Und dann war 2016 noch ein schlechtes Erntejahr, zunächst zu viel Regen, dann gar keiner mehr. Aber ein Landwirt lasse sich nicht so schnell unterkriegen, war der Vorsitzende mit seinen Berufskollegen einer Meinung. Frust gebe es auch immer wieder in anderen Berufen.

Heugausfest wird kleiner

Das Heugausfest werde 2017 in abgespeckter Form stattfinden, es sei immer schwieriger, die nötigen Helfer zu finden. Ein Dankgottesdienst soll aber auf alle Fälle stattfinden. Kienzler wies zum Schluss seiner Ausführungen noch auf den Agrartag hin, der am 11. Februar in Donaueschingen stattfindet und viele Fachthemen bietet.

Schriftführerin Andrea Kienzler berichtete übers vergangene Jahr, das gelungene Heugausfest, die Zusammenkünfte auch auf Kreisebene und rief so alle Aktivitäten noch einmal in Erinnerung, Kurz und präzise war der Bericht von Kassierer Manfred Hilser, das erfreuliche war ein kleines Plus in der Kasse. Die Kassenprüfer Siegfried Kammerer und Thomas Nock bestätigten die gute Führung.

Ortsvorsteher Heinz Hettich sprach die von Bernhard Kienzler erwähnten schlechten Zustände der Straßen in den Außenbezirken an: „Eine Reparatur von etwa einem Kilometer kostet um die 80 000 Euro – und wir haben 40 Kilometer solcher Straßen hier, da muss sich finanziell von höherer Stelle dringend was tun“, sagte der Ortsvorsteher dazu.

Zu Hettichs Antrag auf Entlastung des Vorstands gab es nur Zustimmung. Ein neuer Vorstand konnte gewählt werden, der übrigens beinahe wieder der alte ist: Einstimmig bestätigt wurde der Vorsitzende, Bernhard Kienzler. Sein Stellvertreter, Hermann Muckle, gab sein Amt ab, dieses übernimmt nun Erwin Dold. Bestätigt in ihren Ämtern wurden Schriftführerin Andrea Kienzler sowie Kassierer Manfred Hilser. Die Beisitzer sind nun Siegfried Kammerer, Erich Haberstroh und Stefan Kammerer. Auf eigenen Wunsch sind Hermann Muckle, Manfred Fehrenbach und Wilhlem Nock aus dem Vorstand ausgeschieden.

Kreisvorsitzender Bernhard Bolkart sprach aktuelle Themen in der Landwirtschaft, die derzeit die Gemüter bewegen: Luchs und Wolf contra Weidetierhaltung, er sprach über die Anbindehaltung und auch über die Düngeverordnung.

Oliver Maier vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband Donaueschingen referierte über das wichtige Thema Vorsorgevollmacht. Maier riet dringlichst hierzu und erläuterte die Voraussetzungen. Auch auf Regelungen bei der Hofübergabe wies er hin, dazu erwähnte er das Wohnrecht, den Nießbrauch oder die Pflege.

Ehrungen

Der Vorsitzende, Bernhard Kienzler, würdigte die Arbeit dreier Mitglieder, die sich sehr einbrachten. Adolf Kammerer ist seit 50 Jahren im landwirtschaftlichen Ortsverband dabei, dafür wurde er entsprechend ausgezeichnet. Siegfried Kaltenbach, Armin Schwarz und Berthold Nock wurden für 25-jährige Zugehörigkeit geehrt.