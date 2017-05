Triberg Kurioser Unfall: Ehefrau fährt auf Auto des Ehemanns auf

5000 Euro Blechschaden gab es bei einem Auffahrunfall zwischen Triberg und Oberkirnach.

Triberg – Zu einem Auffahrunfall und einem Schaden von rund 5000 Euro ist es am Sonntagspätnachmittag, kurz nach 17 Uhr, an der Abzweigung der Kreisstraße 5728 (Geutschestraße) auf die Landesstraße 175 zwischen Triberg und Oberkirnach gekommen. Das kuriose an dem Unfall: bei den Beteiligten des Unfalls handelte es sich um ein Ehepaar. Das Paar im Alter zwischen 34 und 35 Jahren war hintereinander in zwei Autos unterwegs und wollte von der Kreisstraße 5728 auf die L 175 abbiegen. Im Bereich des Abzweigungsastes der Kreisstraße und der Einmündung auf die L 175 bremste der vorausfahrende Ehemann den Dacia Logan ab. Die in einem Hyundai nachfolgende Ehefrau reagierte zu spät und prallte mit dem Wagen in das Heck des Dacias. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.