Triberg Kultband rockt über die Leinwand: Wombats verewigen sich in Dokumentation

Die heimischen „Wombats“ verewigen sich in einer Dokumentation, die im März im Triberger Kino zu sehen ist.

Auf die Premiere des Films über die Schonacher Kultband „Wombats“ am Sonntag, 12. März, dürfen sich Fans und Interessierte freuen. Ab 18 Uhr nimmt der Streifen die Zuschauer in den Kronenlichtspielen Triberg mit auf eine Reise zu den spannenden Ursprüngen der Musikgruppe bis hin zu aktuellen Hintergründen.

„Das Projekt ist nicht als Konzert gedacht, sondern beleuchtet alle Facetten, die wir je gezeigt haben“, gab Gitarrist Wolfgang „Schorle“ Schyle einen Einblick. Durch diese Bandbreite sei die Dokumentation für viele Leute interessant und der Besucher werde schon während des Filmes auf die nächste Szene gespannt sein.

Entstanden ist die Idee zur Verfilmung der Musiker 2014 beim Jubiläumfest zum 25-jährigen Bestehen. Gemeinsam mit dem regional bekannten Regisseur Moritz Huber wurde das Projekt dann ein Jahr später in Angriff genommen. Der Grundgedanke war, das ganze Video- und Bildmaterial der Bandgeschichte in einem Werk zusammenzufassen.

„Wir hatten Aufnahmen ohne Ende“, erinnerte sich Schyle. Einige der Bilder haben sogar die „Wombats“ selbst noch nicht wirklich gesehen. Die gesamten Medien wurden Huber zur Verfügung gestellt, der die Vergangenheit aufarbeitete, aber auch drei jüngere Live-Auftritte der verschiedenen Besetzungen festhielt.

So werden in den 95 Minuten zum Beispiel Erinnerungen an Gigs in ehemaligen Diskotheken der Raumschaft geweckt. Genauso wird die Frage beantwortet, warum zwei der Mitglieder im Laufe der Zeit plötzlich ihr Instrument wechselten. Hinter der gesamten Dokumentation steckt ein hoher Arbeitsaufwand. Es sei eine extreme Arbeit gewesen, den Werdegang der Gruppe auf Kinolänge zu komprimieren und ihn kurzweilig wirken zu lassen.

Nach eineinhalb Jahren kann das Ergebnis nun sogar auf der ganz großen Leinwand im Kino präsentiert werden. Auf Anraten des Regisseurs war Schyle auf Anton Retzbach zugegangen, der gleich einverstanden war. „Wo will man so etwas besser präsentieren als im Kino?“, freute sich der Betreiber der Kronenlichtspiele. Auch die Akustik im Saal ist perfekt abgestimmt und bietet von jedem Platz ein tolles Hörereignis. Die beiden hoffen nun auf eine ausverkaufte Premierenveranstaltung. Die Tickets können ab sofort online, auf der Webseite des Kinos oder direkt vor Ort in der Schulstraße reserviert werden. Bei großem Andrang besteht außerdem die Möglichkeit einer zweiten Alternativvorführung.

„Der Zeitpunkt der Realisierung des Filmes ist genau richtig“, resümierte „Schorle“. Es sei zum einen einmalig, dass eine Band solange zusammenbleibt, und zum anderen, dass sie dann ein solches Projekt in Angriff nimmt. Bisher hat sich noch keine andere Musikgruppe in der Region in etwas Vergleichbarem verewigt.