Triberg Krimiautor Ernst Obermaier erzählt Lustiges

Humor vor Spannung heißt es am 30. Juni im Bistro des Waldsportbades Triberg, wenn der Überlinger Autor die Gäste zum Lachen bringt.

Triberg – Die kulturellen Veranstaltungen im Bistro des Waldsportbades Triberg werden auch während der laufenden Badesaison fortgeführt, und so dürfen sich die Besucher erneut ein auf unterhaltsames „Bonbon“ in angenehmer Atmosphäre freuen.

Nach dem Motto „Lach mal wieder“ liest Ernst Obermaier Witziges aus seinen Kriminalromanen und erzählt lustige Geschichten. Dabei gilt, Humor vor Spannung, denn an diesem Abend soll kein Auge trocken bleiben. Zumindest verspricht dies der für seine Ideen bekannte Überlinger Autor. Erstmals präsentiert Obermaier eine neuartige Form einer Buchlesung und so verspricht dieser einen unterhaltsamen Abend mit einer „Mords Gaudi“. Die Veranstaltung findet am Freitag, 30. Juni, um 20 Uhr statt.

Der Eintritt ist frei. Da die Anzahl der Sitzplätze im Bistro Waldsportbad begrenzt ist, kann man sich vorab beim Veranstalter, der Buchhandlung Schönenberger, Telefon 07722/43 06, oder im Bistro, 07722/79 92, anmelden.