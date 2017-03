Triberg Kinder entwerfen und gestalten Kunstwerke zum Thema Tierparade

Beim Workshop mit der Künstlerin Natasza Deddner gestalten Schüler der Triberger Grundschulen voller Fantasie bunte und abstrakte Arbeiten. Sie sind jetzt in der Schalterhalle der Triberger Volksbank zu bewundern.

In der Halle der Triberger Volksbank wurde gestern eine etwas andere Kunstausstellung eröffnet. Schüler der Triberger Grundschule haben sich unter Hilfestellung der Nußbacher Künstlerin Natasza Deddner mit dem Thema „Tierparade“ beschäftigt.

Da alle Klassenstufen vertreten waren in ihrem Workshop, stellte die Künstlerin den Kindern verschiedene Aufgaben. So werden bunte, fantasievolle und abstrakte Malereien zu sehen sein, aber auch solche mit erkennbaren Motiven, die in aller Regel in Aquarell-Technik, also mit Wasserfarben, ausgeführt sind. Die Jüngsten zeigen Handabdrücke, die sie zu Tieren ihrer Wahl gestalteten.

„Die Kinder hatten da sehr gute Ideen, ich habe ihnen nur Wege gezeigt, wie man diese Ideen umsetzen kann“, sagt die freischaffende Künstlerin und strahlt. Da es zu ihrem Workshop wesentlich mehr Anmeldungen als Plätze gegeben hatte, wird es bereits diesen Monat noch einen zweiten Workshop geben, versprach sie. Doch schon die Ergebnisse des nun beendeten Workshops sind beeindruckend. Mit sehr viel künstlerischer Schaffenskraft haben die Jungen und Mädchen teils mutige, teils fantasievolle Werke geschaffen, die Älteren gar in dreidimensionaler Ausgestaltung, bei der wegen der „Grundlage“ Luftballon eine Katze schon mal sehr rund daher kommt. Doch nicht nur offensichtliche Lieblingstiere zeigen die Schüler. Da kommt auch ein Kugelfisch oder ein Igel daher, eine Giraffe oder ein Skorpion. Sogar die unheimlichen Krabbeltiere, die Spinnen, wurden verewigt – mit acht Augen, wie dies vor allem die Webspinnen zeigen. Aber auch der Hamster ist vertreten.

Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung gestern Nachmittag von Charlotte und Quirin mit ihren Violinen. Deren Lehrerin Katharina Kummer von der Jugendmusikschule hatte dafür sogar kostenlose Extrastunden gegeben. In den nächsten Wochen sind die kleinen Kunstwerke, die das Geldinstitut ausstellt, zu den Öffnungszeiten der Bank zu sehen.

Auch mit Erwachsenen setzt sich Natasza Deddner künstlerisch auseinander. Sie lädt zum nächsten „Künstlertreff“ am Freitag, 10. März, ab 18.30 Uhr in die Villa Fritsch in Nußbach ein.