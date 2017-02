Triberg Katzen und Fledermäuse erhalten Segen bei Messfeier in Triberg

Narren im Fasnet-Häs werden von Pfarrer Andreas Treuer feierlich begrüßt.

Bei der Messfeier mit den Narren gab es eine Überraschung nach der anderen. Nicht nur die üblichen Kirchgänger wurden von Pfarrer Andreas Treuer feierlich begrüßt, sondern auch die Narren im Fasnet-Häs. Ein besonderer Gruß galt den „Katzen und Fledermäusen“ von Meßkirch, die der Geistliche aus seiner Vikarszeit kannte.

Dass der Triberger Zunftmeister Volker Fleig die Lesung vorträgt, gehört zur Tradition. Aber dass heimische Narren mit Luftballons in der Hand originelle Fürbitten von Fasnet und Frohsinn sprechen und anschließend die Ballons in die Schar der Messebesucher fliegen lassen, war schon eine Überraschung. Völlig neu war ebenfalls, dass Pfarrer Treuer eine gereimte Predigt vorbereitet hatte. Gleich zu Beginn stellte er klar, dass es bei der Fasnet nicht um einen heidnischen Brauch gehe, sondern dass die Kirche die fünfte Jahreszeit erfunden habe. „Die Christen brachten die Fasnet zur Welt, damit das Fasten nachher leichter fällt“, reimte Treuer. Doch im gleichen Atemzug vergaß er nicht, den Gottesdienstbesuchern ins Gewissen zu reden. „Es gibt viele, die bei allen närrischen Treffen waren, sich aber die anschließende Bußzeit glattweg sparen“, sagte er. „Wer am Fasnet-Zieschdig die Fasnet begräbt, am Aschermittwoch zum Fischessen geht, der sollte sich auch besinnen und mit Asche auf dem Haupt die Bußzeit beginnen“, mahnte der Seelsorger.



Alle lauschten andächtig auf das fromme Gedicht des Pfarrers, in das sogar die Schwarzwald-Landschaft mit Eis und Schnee einbezogen wurde. „Auch wir Christen sollen wie Streusalz sein und uns mit dem Glauben bringen ein, dort wo man Menschen aufs Glatteis führt, deren Leben ansonsten zur Rutschpartie wird.“ Spontaner Beifall brandete auf, als Treuer seine Predigt beendet hatte.