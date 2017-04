Triberg/Schonach/Schönwald Karfreitag: Kinder gehen den Kreuzweg mit Jesus

Familien der Seelsorgeeinheit treffen sich zu Karfreitag unter dem Kreuz der Pfarrkirche und Rätschen ersetzen an Ostern die schweigenden Glocken.

Am Karfreitag um 15 Uhr zur Todesstunde Jesu fand in der katholischen Kirche ­Schönwald die Karfreitagsliturgie für die Seelsorgeeinheit „Maria in der Tanne“ statt.

Doch schon am frühen Vormittag versammelten sich die evangelischen Christen um den Altar in der Triberger Trinitatis-Kirche zum Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl. Und um 11 Uhr trafen sich die Kommunionkinder mit ihren Angehörigen zum Familienkreuzweg in Nußbach und Schonach.

Da am Karfreitag nach alter Tradition die Glocken schweigen, wurde vor der Nußbacher Kirche St. Sebastian mit dem Knattern einer großen Rätsche auf die Feier aufmerksam gemacht. Josef Herdner und Jürgen Kammerer riefen die disharmonischen Töne hervor, die an den Tod Jesu erinnern sollen. Inzwischen hatte sich die Kirche mit zahlreichen Erstkommunikanten und Erwachsenen gefüllt. Denn nicht nur die Nußbacher waren der Einladung gefolgt, sondern auch Kinder aus Schönwald, Gremmelsbach und Triberg.

Der Gottesdienst wurde geleitet vom Familiengottesdienst-Team, das mit seinem Chor samt Instrumentalmusik die Kreuzweg-Andacht gestaltete. Nach der Eröffnung durch den Mesner Jürgen Kammerer breiteten die Kinder ein dunkles Tuch aus und beteten Fürbitten für die Menschen, deren Leben in Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit zu versinken droht. Ein rotes Kreuz wurde auf das Tuch gelegt und zwei Kerzen angezündet. Mit Trommelwirbel und einem großen Kreuz wurde dann das Drama der Leidensgeschichte gestaltet.

Als die kindgemäße Feier mit dem Dank für die Auferstehung und dem Segen ausklang, bekamen alle Kirchenbesucher ein Kreuz mit auf den Weg.

In der Schonacher Kirche St. Urban gestaltete ein Dreierteam von Kommunion-Eltern den Kreuzweg. Die Kirchengemeinderätin Christiane ­Palmer legte mit den Kindern Symbole für die Kreuzwegstationen auf die Altarstufen, angefangen vom Wasserkrug des Pilatus und dem Querbalken des Kreuzes, den Jesus tragen musste, bis hin zum Tuch der Veronika.

Beim Gespräch mit den Kindern wurde sie unterstützt von Alex Schuler. Andrea ­Dotter enthüllte zur ­Verehrung das Kreuz neben dem Altar. Das österliche ­Kinderlied „Halte zu mir, ­guter Gott“ sangen die 19 Kommunionkinder mit Bewegungen, bevor kleine Becher mit Erde verteilt wurden. „In der dunklen Erde ist ein Samenkorn, aus dem als ­Zeichen für die Auferstehung eine Sonnenblume wachsen wird“, versprach Christiane Palmer den Kindern. Außerdem durften sie geweihte Zweige vom Palmsonntag mit nach Hause nehmen.