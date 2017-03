Triberg Kabarett: Kleinkunstdiven bereuen nichts

Die Li(e)derspenstigen treten in der Triberger Asklepiosklinik auf und ernten begeisterten Beifall.

„Wir bereuen nix“, so heißt nicht nur das aktuelle Programm der Li(e)derspenstigen, sondern das war auch die Reaktion ihres Publikums in der Asklepiosklinik. Das genoss mit riesiger Freude den Auftritt der vier Kabarettfrauen, spendete herzlichen und spontanen Beifall und war bei den Mitsingaktionen sofort zur Stelle. „Ihr ward ein reizendes Publikum“, bedankte sich abschließend Verena Müller-Möck bei ihnen.

Zuvor traktierten die Kabarettistinnen die Lachmuskeln ihrer Gäste mit zielsicher gesetzten Pointen in Liedern und Gesprächen über Männer, Geld und die eigenen Befindlichkeiten. Mit Ironie und Selbstkritik beschrieben sie die Veränderungen des eigenen Körpers und der Wahrnehmung. Sie widmeten sich ihrem Spleen, nichts wegwerfen zu können, oder dem Schuh-Tick von Ursula Haller-Turetzek. Sie rappte zum großen Vergnügen des Publikums den Song „Zu geil für diese Welt“. Als Kleinkunstdiven könnten sie auf der Bühne eben machen, was sie wollen, und das bestätigten sie mit ihrem Programm. Sie widmeten ein Lied der Intimrasur beim Mann und drohten mit „Tabu“, alles anzugehen, was man nicht dürfen darf.

Im provinziellen Köln wollen die beiden Russenladys Tamara und Irina nicht mehr einkaufen, gespielt von Verena Müller-Möck und Ursula Haller-Turetzek. Künftig geht’s nach Dubai, wo in der Kanalisation keine Raten, sondern Nerze hausen. Dass die Li(e)derspenstigen auch anders können, bewiesen sie mit ihrem Lied „Ich bin noch da“. Der kleine Rückblick auf ihr eigenes Leben und darauf, welche Promi-Namen zu verschiedenen Zeiten durch die Medien geisterten, bot viel Platz für Identifikation.

Und „irgendwie dazwischen“ fühlte sich Myriam Endriss bei dem gefühlvollen und nachdenklichen Lied „Zwischen Kuscheltuch und Rheumadecke“. Mit dem Chanson „Non, je ne regrette rien“ betonten die Kabarettistinnen ihr Motto, nichts zu bereuen. Herzlich bedankte sich das Publikum für den tollen Abend und erhielt dafür eine Zugabe. Zur „Dancing Queen“ sangen und klatschten alle mit. Es habe Spaß gemacht, bei diesem Publikum zu spielen, bedankte sich Verena Müller-Möck und fügte augenzwinkernd hinzu: „Bleiben Sie sauber und wenn nicht, genießen Sie es.“