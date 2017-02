Triberg Junge Franzosen von Fasnet begeistert

Das Narrentreiben beeindruckt eine Schülergruppe aus Blénod, die zum Austausch in Triberg weilt. Bei einem Wettbewerb haben die jungen Leute die Wasserfallstadt mit Interviews erkundet.

Raumschaft Triberg – Die deutsch-französische Freundschaft lebt durch vielfältige Kontakte und Begegnungen. Ende vergangener Woche hatte Triberger Bürgermeister Gallus Strobel Schüler aus der Partnerstadt Fréjus im holzgeschnitzten Rathaussaal empfangen, diese Woche Jungen und Mädchen aus Blénod-lès-Pont-à-Mousson.

Beiden Schülergruppen hat es in der Wasserfallstadt sehr gut gefallen, wie sie Strobel bei Apfelschorle und Laugenstangen verrieten. Während viele Jugendliche aus Fréjus zum wiederholten Male nach Triberg kamen, waren die Gäste aus Blénod erstmals hier, wenn es sich auch um den 32. Austausch handelt.

Ein Höhepunkt während des Aufenthalts aller jungen Franzosen in Triberg war das Narrentreffen am vergangenen Wochenende. Die Gastschüler und ihre Austauschschüler hatten viel Spaß und werden Zuhause von den „tollen Erlebnissen“ während des beeindruckenden Teufelumzugs durch die illuminierte Stadt trotz schlechten Wetters berichten. Eine junge Französin war beim Umzug sogar im Teufelskostüm dabei. Die 19 Schüler aus Blénod, die zehn Tage im Schwarzwald verbringen, erlebten auch den großen Narrensprung am Sonntag hautnah.

Die Stadt und einige Bürger lernten die 13- und 14-jährigen Franzosen bei einem Wettbewerb kennen. Bei diesem galt es verschiedene Attraktionen und Besonderheiten Tribergs wie Wasserfall, Museum, Schwarzwaldbahn, Weltgrößte Kuckucksuhr, Uhrenträger, Schwarzwälder Kirschtorte und erster Männerparkplatz zu erkunden. Die jungen Franzosen interviewten dafür auf der Straße Männer und Frauen und gestalteten am Ende mit ihren Austauschschülern zusammen Plakate mit interessanten Aussagen, Feststellungen und Fotos. Auf die Frage, was sie an Triberg mögen, antwortete ein Bürger beispielsweise: „Alles, ich will nichts verändern, aber es könnte vielleicht mehr Läden geben, weil vieles geschlossen hat.“

Die drei Erstplatzierten erhielten eine Belohnung und alle viel Lob von Lehrerin Susanne Czech vom Schwarzwald-Gymnasium sowie ihren Begleitlehrern Nathalie Thomas, die bereits das 15. Mal vor Ort ist und Thierry Chauchard vom Collège Vincent Van-Gogh. In der ersten Hälfte ihres Aufenthalts betreuten Elisabeth Stock und Josiane Dupuy die Schüler.

Sehr angetan vom Ergebnis der Schülerarbeiten zeigte sich auch Bürgermeister Strobel. Er ließ sich von den Franzosen erzählen, was sie Interessantes herausfanden, und erläuterte ihnen im Gegenzug die vielfältigen Schnitzereien des 1926 entstandenen Meisterwerks von Karl Josef Fortwängler.

Während ihres Besuchs drückten die jungen Franzosen auch die Schulbank, veranstalteten mit ihren Austauschpartnern der achten Klassen des Gymnasiums ein Sportturnier in der Jahnhalle und eine Disco in der Schule, an der erstmals auch die Fréjuser Schüler teilnahmen.

Auch der Narrenschopf in Bad Dürrheim, die Villinger Innenstadt und das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe waren Ausflugsziele. Ein Besuch im Europabad gehörte ebenfalls zum Programm, genauso eine Fackelwanderung von der Wilhelmshöhe in die Schonacher Ortsmitte, gemeinsames Pizza-Essen in der Schule und heute Abend kegeln und feiern im Schonacher Pfarrzen­trum/Teestube. Morgen um 8 Uhr heißt es schon wieder Abschied nehmen vom winterlichen Schwarzwald.