Triberg Jugendliche der Stadt- und Kurkapelle Triberg eröffnen Saison im Museumscafé

Museumsleiterin Gaby Zähringer und ihr Team stecken in den Vorbereitungen für die Saison.

Am Samstag, 8. April, öffnet das Museumscafé wieder täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr die Türen. Die Stadt- und Kurkapelle wird mit einem Vorspielnachmittag den Start umrahmen. Am Sonntag, 9. April, ab 14 Uhr zeigen die jungen Musiker in Einzel- und auch Gruppenauftritten, was sie auf ihrem Instrument alles können. Auch die Jugendkapelle unter Leitung von Martin Mayer wird aufspielen. Für alle, die daran Interesse haben, ein Blasinstrument zu erlernen, gibt es nach dem Vorspiel die Möglichkeit, die Instrumente genauer anzuschauen und sie auch mal in die Hand zu nehmen. Auch für Fragen zur Ausbildung an einem Blasinstrument bei der Stadt- und Kurkapelle Triberg stehen die Musiker und die Verantwortlichen der Instrumentenausbildung an diesem Nachmittag den Gästen des Cafés zur Verfügung. Bild: Veranstalter