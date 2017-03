Triberg Jugendkapelle wird neu formiert

Die Stadt- und Kurkapelle Triberg geht voller Tatendrang ins neue Jahr. Geplant ist, neue Uniformen anzuschaffen zum 250-jährigen Bestehen, das der Verein in zwei Jahren feiert.

Voller Tatendrang startet die Stadt- und Kurkapelle Triberg in ein neues Jahr. Rück- und Ausblicke bei der Hauptversammlung zeigten vor allem eines: ein harmonisches Miteinander, für das viel Herzblut im Einsatz ist. „Ich bin gerne Dirigent bei der Stadtmusik“, betonte Hansjörg Hilser in seinem ausführlichen Bericht. Seit fünf Jahren ist er der musikalische Leiter und nutzte an diesem Abend die Gelegenheit, die positiven Entwicklungen zu loben, aber auch weitere Ziele und Verbesserungsmöglichkeiten zu benennen. Für die Jubiläumsfeier des 250-jährigen Bestehens in zwei Jahren wünsche er sich eine „starke Gruppe, um ein Stück Kultur zusammen feiern zu können“.

Auch die Vorsitzende Petra Eschle visierte die anstehenden Festlichkeiten an. Für das große Jubiläum sollen neue Konzertuniformen angeschafft werden. Mit diesem Projekt wolle man in diesem Jahr beginnen. Jugenddirigent Martin Mayer steht in den nächsten zwölf Monaten vor einer Herausforderung. Denn die Jugendkapelle soll neu formiert werden. Die Mehrzahl der Musiker sind über 16 Jahre alt und spielen größtenteils auch schon in der Hauptkapelle mit. Daher steht eine Verjüngung an. „Ich bin mit meiner Truppe sehr zufrieden, die Auftritte haben immer toll geklappt“, sagte er dankbar. Die jetzige Formation der Jugendkapelle möchte er deshalb mit einem gebührenden Konzert beenden. Die Aktivitäten der Jugendkapelle fasste Jugendvertreterin Jessica Vollmer zusammen. Von der Fasnet bis zum Weihnachtskonzert gab es etliche musikalische Auftritte.

Das neu gegründete Vororchester unter der Leitung von Annette Mildenberger hatte ihr Debüt auf dem Gremmelsbacher Staudenfest. Amüsant und kurzweilig verpackten Tanja Engelke und Katharina D’Angelo den Jahresbericht in eine fiktive Flugreise. 20 Auftritte und 44 Proben gab es 2016 für die „Musikercrew“ zu bestreiten. „Mit den aktuellen Zahlen dürfen wir positiv in die Zukunft schauen“, resümierte Kassier Erwin Hinz seinen detaillierten Kassenbericht.Ferner stand der Punkt Satzungsänderung auf der Tagesordnung. Hierbei handelte es sich aber lediglich um eine Begriffsänderung, zu der bei der Körperschaftssteuererklärung geraten wurde. Bei den Wahlen wurden die beiden Vorstandsmitglieder Petra Eschle und Matthias Allgaier sowie Schriftführerin Tanja Engelke in ihren Ämtern bestätigt. Norman Ramsteiner wird als aktiver und Bernd Mildenberger als passiver Beisitzer den Vereinsausschuss für weitere zwei Jahre unterstützen. Neu im Gremium sind Dominik Wiebel, der den Posten des Jugendvertreters übernimmt und Gabriel Kaye als aktiver Beisitzer. Als zusätzliche dritte aktive Beisitzerin wurde Celine Naujoks gewählt. Jasmin Ziegler wird künftig als passive Beisitzerin für die Stadtkapelle Triberg fungieren. Kassenprüferinnen sind Tanja Muschal und Simone Werner.

Darüber hinaus nutzte Matthias Allgaier den Versammlungsabend, um eine krankheitsbedingt ausgefallene Ehrung vom Weihnachtskonzert nachzuholen: Petra Eschle bekam für 35 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Stadt- und Kurkapelle Triberg ihre Urkunde überreicht. Ebenso freuten sich die Musiker über ihre fördernden Mitglieder Gerda Schuler, die seit 25 Jahre den Verein unterstützt, und Norbert Kessler, Klaus Kunz, Otto Melcher und Günter Naujoks, die seit 40 Jahren dem Verein treu sind.