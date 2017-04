Triberg Jüngere sorgen beim Fanfarenzug für Aufschwung

15 neue Mitglieder verstärken den aktiven Triberger Fanfarenzug.

Triberg – Viel Erfreuliches war bei der Hauptversammlung des Fanfarenzuges im Hotel Bären zu erfahren. „In der Fünften Jahreszeit herrscht Hochbetrieb“, freute sich der Vorsitzende Stefan Blank. Ein Highlight war für den Verein auch das Triberger Schinkenfest im Juni, wie die Schriftführerin Fabienne Dold betonte.

Der Spielmannszug von Bad Cannstatt hatte die Triberger Fanfaren-Freunde zum Schinkenfest besucht. „Aber der Trachtenumzug am Sonntag fand bei strömenden Regen statt“, bedauerte die Schriftführerin. Im Herbst fuhr als Gegenbesuch eine Delegation aus der Wasserfallstadt in die Landeshauptstadt zum Cannstatter Volksfest. Nach alter Tradition umrahmten die Fanfarenbläser auch die verkaufsoffenen Sonntage mit ihrer Musik. Der Vizevorsitzende Julian Faller meldete stolz 15 neue passive Mitglieder. Franziska Datzmann legte einen ausführlischen Kassenbericht vor, den Michaela Pfaff und Peter Birkenholz geprüft hatten. „Die Kasse wurde perfekt geführt wie immer“, resümierte Birkenholz, bevor Bürgermeister-Stellvertreterin Susanne Muschal die Entlastung in die Wege leitete. „Es war eine mutige Entscheidung, nach der 50-Jahrfeier eine Pause einzulegen und einen Generationswechsel im Vorstandsteam zu ermöglichen“, lobte Muschal.

Bei den Teil-Wahlen wurden Julian Faller und Fabienne Dold einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Auch Ehrungen für langjährige Mitglieder standen auf dem Programm, doch nicht alle konnten ihre Auszeichnung persönlich annehmen. Seit 50 Jahren sind Karl Cariboni, Rosemarie Schill und Paul Dold dabei, seit 30 Jahren Franziska Datzmann und seit zehn Jahren Fabian Haas.

Bei der musikalischen Leiterin Lisa Datzmann und der Kostüm-Schneiderin Conny Dold bedankte sich Stefan Blank mit einem Präsent. Das Wirte-Ehepaar Birkenholz lobte er für die kostenlose Bereitstellung des Probelokals und überreichte Elisabeth Birkenholz einen riesigen Blumenstrauß.