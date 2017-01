Triberg-Gremmelsbach Jubilarin widmet sich Kindern und Enkeln

Gertrud Dresp feiert ihren 80. Geburtstag. Sie ist in der Kirchengemeinde aktiv und kümmert sich gerne um ihre Kinder und Enkelkinder.

Gertrud Dresp feiert am heutigen Freitag ihren 80. Geburtstag. In Gremmelsbachs Nachbardorf Niederwasser ist Gertrud Dresp, geborene Rall, zur Welt gekommen. Ihr Elternhaus steht neben der Glasträgerbrücke an der Gutach. Dort wuchs sie mit zwei Brüdern und einer Schwester auf.

Die Liebe zu Kindern entdeckte sie, als sie selbst noch Schulkind war. In Familien der Nachbarschaft, zum Beispiel beim „Vierten Bauern“, war sie für die Kinder da und beaufsichtigte sie. Bei Kriegsende musste sich Familie Rall im Gewann Schattenloch in Sicherheit bringen, weil von einem deutschen Sprengkommando die Brücke gesprengt wurde, wodurch auch das Wohnhaus schweren Schaden nahm. Es war für die ganze Familie ein erschütterndes Erlebnis. Nach der Schulzeit war die heutige Jubilarin in mehreren Geschäftshaushalten eine Hilfe, arbeitete aber auch in der Jahresuhrenfabrik in Triberg. In den 50er Jahren war Josef Dresp beim Bau der zentralen Wasserversorgung der Gemeinde nach Gremmelsbach gekommen, er blieb da und fand Arbeit bei der Firma Tränkle. Unterkunft bot ihm die alleinstehende Hilda Wöhrle im Gewann „Hinterofen“. Gertrud Rall und Josef Dresp fanden sich und heirateten 1960. Der Ehe entstammen sechs Kinder.

Die Landwirtschaft wurde zunächst aufrechterhalten. An dem alten, kleinen Bauernhäuschen gab es immer etwas zu erneuern und zu modernisieren. Doch der Familienvater starb, als das jüngste Kind gerade drei Jahre alt war. Ihren Kindern, die sie nun allein großziehen musste, und auch der Kirche gehörte fortan die ganze Liebe von Gertrud Dresp. 29 Jahre lang reinigte sie Boden und Bänke der Dorfkirche, den Weg dahin nahm sie zu Fuß, für das Pfarrfest kochte sie Nudelsuppe, nahm auch an Wallfahrten nach Tschenstochau und Altötting teil. Auch eine Reise nach Wien gehörte dazu. Ihr Patron ist der Apostel Judas Thaddäus, eine Statue ziert ihr Stübchen. Eine unentbehrliche Stütze wurde sie für Hilda Wöhrle bis ins hohe Alter.

Mit ganzer Hingabe widmete sie sich später auch ihrem behinderten Enkel Michael, betreute ihn, spielte mit ihm, ließ ihn nicht aus den Augen. Heute wird sie liebevoll umsorgt von Schwiegertochter Angelika und Sohn Franz. Ihre Freude sind ihre 14 Enkelkinder, die Leben ins Haus bringen. Mit Kindern und Enkeln feiert sie den heutigen Geburtstag.