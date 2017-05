Nußbach Jeder Zehnte im Dorf packt mit an zum Frühjahrsputz

Zahlreiche Freiwillige beteiligen sich wieder an der Aktion Dorfputz. Die Helfer in Nußbach entfernen Moos aus Belagsfugen und befreien Wanderwege von Unrat.

„Zehn Prozent unserer Dorfbevölkerung sind es schon,“ freute sich Ortsvorsteher Heinz Hettich über die vielen Helfer. Denn vom Kleinkind bis zum Rentner waren aus Vereinen und Bürgerschaft alle Altersgruppen vertreten.

Die Aufgabe war, wieder einmal Bachverläufe, Wiesen, Anlagen oder Wanderwege von Unrat zu säubern oder wieder top begehbar zu machen. So begannen schon die Kinder vom Nußbacher Kindergarten St. Sebastian am Vormittag, im Rathausgarten und auf dem Spielplatz aufzuräumen.

Eifrig waren sie zugange und suchten herumliegenden Abfall. Die Flüchtlingskinder, die derzeit im Lehrerhaus wohnen, wurden ebenfalls zur Säuberung angeleitet, sie zeigten große Bereitschaft dabeizusein und rasten von einem herumliegenden Papierschnipsel zum anderen. Mit Hacken, Schaufeln und Rechen machte sich ein Trupp auf den Weg zum Hang an der Ortseinfahrt. Diesen soll auch in diesem Jahr wieder eine bunte Blumenlandschaft zieren. Deshalb müssen hier zunächst alle alten Wurzeln raus. Rund um die Kirche waren die gepflanzten Sträucher kräftig gewachsen, ein Rückschnitt bot sich durch diese Aktion an. Auf dem Kirchplatz zeigte sich in den Belagsfugen Moos, das in mühseliger Arbeit von Freiwilligen entfernt wurde.

Auch die Bepflanzung im Rathausgarten wurde wieder auf Vordermann gebracht. Weitere Trupps waren außerhalb des Dorfes unterwegs. Bachläufe entlang des Hinter- und Vordertalbaches mussten gesäubert werden. Dort wird immer wieder einiges angeschwemmt. Der Wanderweg vom Stöckleparkplatz zur Fuchsfalle war arg zugewachsen, jetzt ist wieder problemloses Begehen gewährleistet. Mitglieder der Nußbacher Feuerwehr hatten die nötigen Gerätschaften dabei, um hier die nicht immer einfachen Arbeiten ausführen zu können. Ebenso war ein Stück des Edelweißweges fast nicht mehr begehbar. Jung gebliebene Rentner machten sich hier an die Arbeit und rückten dem starken Wildwuchs zu Leibe, nun muss sich der Wanderer nicht mehr durchs Gestrüpp quälen.

Gedankenlos aus dem Auto geworfene Plastikflachen, To Go Becher und weiterer schlecht verrottbarer Müll muss immer wieder an den Straßenrändern aufgesammelt werden. So waren am Schluss doch wieder Dutzende gefüllte Säcke zusammengekommen, die dann rund um Nußbach wieder eingesammelt wurden. Ein kompletter Autositz wurde ebenfalls gefunden, die Gruppe rund um die Feuerwehr, die in der Nähe des Stöckleparkplatzes arbeitete, entdeckte dieses einsam im Wald stehende Teil. Jetzt wird der Autositz, wie es sich gehört, ordnungsgemäß entsorgt.

Am Ende der Aktion waren alle Helfer zu Vesper und Umtrunk in den Nussbach Rathaussaal eingeladen. Hier bedankte sich dann auch Ortsvorsteher Heinz Hettich bei allen, die bei der Säuberungsaktion mithalfen.