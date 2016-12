Triberg/Schonach Jahresrückblick 2016: Der Schonacher Edeka bekommt einen Bruder

Baustart in Triberg soll im Frühjahr sein. 2018 geht ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung

Schon lange warten die Triberger auf ihren Edeka-Markt, denn schon vor Jahren begannen die Planungen. Nun hat die Warteschleife ein Ende und die Freude ist ebenso groß bei der Investor-Familie Bruder aus Zell am Harmersbach wie beim zuständigen Bürgermeister Gallus Strobel. „Die bürokratischen Hürden nehmen ständig zu und sorgten auch in diesem Fall zu Verzögerungen“, erläutert Gallus Strobel beim Gespräch mit dem SÜDKURIER. Aber jetzt seien alle Baugenehmigungen bestandskräftig und im Frühling, sobald das Wetter es zulasse, beginnen die Bauarbeiten.

„Dort hinten, wo die Steine liegen, wird spätestens im Sommer 2018 der Supermarkt seinen Betrieb aufnehmen“, freut sich Alois Bruder. Der ganze Hügel wird abgetragen, sodass in der Verlängerung der oberen Parkebene die Verkaufsfläche mit 1400 Quadratmetern entstehen kann. „Das ist fast die doppelte Fläche wie beim Schonacher E-Markt, der natürlich weiter bestehen wird, solange es dort genügend Kundschaft gibt“, versichert der künftige Chef.

Zurzeit wird der E-Bruder-Markt in der Bregstraße von Furtwangen abgerissen, um einem größeren Neubau zu weichen. Familie Bruder wird dann in zwei Jahren insgesamt sechs E-Geschäfte leiten: zwei in Furtwangen und jeweils eines in Schonach, Triberg, Steinach und Zell.

„Die Existenz des E-Marktes liegt im zentralen Interesse unserer Stadt“, betont Gallus Strobel. Es sei klar, dass die Infrastruktur weiter ausgebaut werden müsse, obwohl in den vergangenen Jahren schon viel Neues entstanden sei. „Wenn sich das Unterzentrum Triberg demnächst als große Einkaufsstadt profiliert, ist das eine sehr erfreuliche Entwicklung“, ergänzt der Bürgermeister und weist auf die Supermärkte Netto, Lidl und Rossmann hin, die sich bereits angesiedelt haben. „Nicht nur die Einheimischen, sondern auch die Touristen profitieren von den Geschäften. Das wird beim neuen E-Markt ebenso der Fall sein, der direkt neben dem Schwarzwald-Museum und in allernächster Nähe der Wasserfälle liegt“, stellt Strobel klar.

Auf dem Dach des Supermarktes werden 900 Quadratmeter Freifläche entstehen, die an zwei verschiedene Geschäfte vermietet werden sollen. Jedes Geschäft wird eine Verkaufsfläche von jeweils 300 Quadratmetern zur Verfügung haben. Neben dem Edeka soll ein Backshop mit Außenbewirtung entstehen, so der Rathauschef