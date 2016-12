Triberg Jahresrückblick 2016: Boulevard soll das Ladensterben stoppen

Immer mehr Geschäfte in Triberg machen zu, doch Bürgermeister Strobel hofft auf Besserung

In Triberg gibt es immer mehr leere Geschäfte. Am 1. Januar diesen Jahres hat die Traditions-Metzgerei Klausmann in der Hauptstraße ihre Pforten geschlossen und kein neues Geschäft ist an dieser Stelle in Sicht. Doch sie ist nicht die Einzige.

Um die gleiche Zeit machte nebenan das Blumengeschäft Böhm für immer die Ladentüre zu. Kurz zuvor hatte bereits der Optiker Singer, der sein Hauptgeschäft in Villingen betreibt, die Triberger Filiale geschlossen. Der Drogeriemarkt Ihr Platz indessen hat schon vor drei Jahren aufgegeben.

Gegenüber der Metzgerei Klausmann war eine Zeitlang der Reinigungs-Service Rainer Klausmann aus Biberach im Kinzigtal stationiert. Das Familienunternehmen teilte nach der Schließung der Filiale in Triberg auf Anfrage des SÜDKURIER mit, dass es schwierig gewesen sei, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Aus dem gleichen Grund hatte der Optiker aufgegeben, ebenso spielte diese Ursache bei der Metzgerei Klausmann eine – wenn auch untergeordnete – Rolle.

Das Punk-Studio von Inge Hofmeyer schließlich wurde Anfang Oktober geschlossen. „Die Triberger schätzen mein Angebot nicht, darum werde ich in einer anderen Stadt ein Geschäft eröffnen“, begründete Inge Hofmeyer ihre Entscheidung zur Geschäftsaufgabe.

Bürgermeister Gallus Strobel ist ebenso besorgt über das lautlose Ladensterben in der Innenstadt wie zahlreiche Einheimische. Und vielleicht verstärkt sich dieser Trend noch, wenn in eineinhalb Jahren der Edeka-Markt eröffnet wird? Doch diese Vermutung weist Strobel zurück. Er ist zuversichtlich, dass sich bald alles ändern wird. „Wenn der fünfte Abschnitt des Boulevards fertig ist, dann wird sich die Mittelstadt auf jeden Fall wieder mehr beleben“, zeigt er sich überzeugt. Dann ziehe sich die Flaniermeile vom Schwarzwald-Museum bis fast in die Unterstadt hinab.

Zudem dürfe man nicht vergessen, dass auf der anderen Seite einige Geschäfte neu entstanden seien, angefangen von Elektro-Weisser über den Vier-Pfoten-Treff bin hin zum Drogerie-Markt Rossmann und zur Gallery der schönen Dinge am Marktplatz. „Auch die beiden Läden unterhalb vom Hotel Wehrle, die Familie Möckesch gehören, werden in absehbarer Zeit öffnen“, weiß der Schultes.

Mit dem ehemaligen Ihr Platz gebe es ebenso bereits konkrete Pläne, doch Einzelheiten könne er noch nicht verraten.