Triberg Interreligiöser Dialog im Vordergrund

Katholische Pfarrgemeinde lädt Muslime und Protestanten zum Neujahrsempfang ein. Die Seelsorgeeinheit Maria in der Tanne würdigt bei dieser Gelegenheit den Einsatz der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter.

Triberg – Zum Neujahrsempfang luden der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Maria in der Tanne und Stadtpfarrer Andreas Treuer haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der katholischen Kirchengemeinde in den Pfarrsaal unterhalb der Stadtkirche ein. Doch nutzte Pfarrer Treuer den Empfang nicht nur, um allen Mitarbeitern zu danken. Der Geistliche lud auch den Ältestenrat und den Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde sowie den Vorstand der Muslimischen Gemeinde in der Wasserfallstadt ein. Nach dem Sonntagsgottesdienst begann der Empfang mit einem barocken Musikstück, das Thomas Schwarz, Hermann Liehl sowie Beate und Gerhard Adam zum Besten gaben. „Alle, die hier sind, sind für unsere Kirchengemeinde tätig“, begann Treuer seine Ansprache. Er lobte das Engagement seiner Mitarbeiter, betonte aber, dass die Arbeit nicht für ihn, sondern für alle Menschen gemacht werde.

„Wir haben ein spannendes Jahr vor uns“, so Treuer weiter. Neben den unterschiedlichen Aufgaben, die in den Pfarreien anfielen, stünde auch das Reformationsjubiläum vor der Tür. „Wir sollten daran denken, dass wir Martin Luther ganz viel zu verdanken haben“, sagte der Geistliche. In den vergangenen Jahrzehnten seien etliche Vorbehalte zwischen Katholiken und Protestanten bereits ausgeräumt worden. Treuer äußerte auch die Hoffnung, dass die beiden großen Konfessionen sich im Jubiläumsjahr gegenseitig den Kirchenstatus anerkennen. „Vor Ort werden wir einiges zusammen probieren“, schilderte der Pfarrer. „An der Basis versteht niemand mehr, warum wir so getrennt sind“, sinnierte Treuer. Generell solle man nicht in enge Denkmuster verfallen.

„Wir können alle viel voneinander lernen“, sagte Treuer wohl auch im Hinblick auf die gekommenen Mitglieder des Vorstands der hiesigen muslimischen Gemeinde. „Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Vielfalt in unserem Land zu schätzen lernen“, sagte der Geistliche.

Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Gerald Sandner, blickte in seiner Ansprache auf das vergangene Jahr zurück. Anspruchsvolle Aufgaben, wie zum Beispiel die Hangsicherung hinter der Wallfahrtskirche, die Bildung von Gemeindeteams oder die voraussichtlich rund 1,3 Millionen Euro teure Sanierung des Wallfahrtspfarrhauses, hätten die fünf Pfarreien zusammengeschweißt. Unumgänglich sei jedoch eine strukturelle Reform des Gebäudekonzeptes. „Dank ihrer großartigen Mitarbeit schaue ich aber sehr positiv in das neue Jahr“, lobte Sander die rund 70 anwesenden Mitarbeiter. Karin Müller überbrachte die Grüße der evangelischen Kirchengemeinde. „Ich fühle mich immer sehr wohl bei ihnen“, betonte sie. Angesichts vieler ähnlicher Probleme sei es wichtig, dass die überkonfessionelle Arbeit gestärkt und weiter ausgebaut würde.