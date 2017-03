Triberg Interessante Einblicke in Pflegeberufe

Triberge Realschüler starten jetzt in die Berufsfindung. Das Pflegeheim St. Antonius in Triberg hat sie zu einem Besuch eingeladen.

Triberg – Langsam beginnt für die Schüler der neunten Realschulklassen die Vorbereitung auf den Ernst des Lebens – in diesem Jahr geht es darum, zu entscheiden, ob es schulisch weitergeht oder ein Beruf erlernt werden soll. So auch in der Realschule Triberg. In den nächsten Wochen werden sich wieder viele Firmen mit ihren Berufen vorstellen – dazu gibt es traditionell in der Schule ein Schaulaufen entsprechender Firmen.

Mit dabei war auch viele Jahre das Pflegeheim St. Antonius in Triberg, das ebenfalls ausbildet, zum Beispiel zum Altenpfleger oder zur Altenpflegerin. Ein Beruf mit Zukunft, wie nun Thilo und Nadine Hoffmann den Schülern der drei neunten Klassen im Pflegeheim zu vermitteln versuchten. Und längst nicht mehr so anstrengend und schlecht bezahlt, wie das noch vor Jahren der Fall gewesen sei. „Wir sind ein Heim der Caritas und haben daher einen sehr ordentlichen Tarifvertrag und sind auch personell sehr gut ausgestattet“, erklärten sie. Nicht mehr als fünf bis sechs Bewohner hätten die Pflegekräfte am Morgen zu versorgen – in schlechter geführten Heimen könnten das schon mal bis zu einem Dutzend sein, erzählte der Wohnbereichsleiter.

Das Ehepaar sorgte mit kleinen Hilfsmitteln dafür, dass sich einige der 26 Schüler der 9b leichter in das für sie manchmal seltsame Verhalten älterer Menschen versetzen konnten. Da wurden die Ohren mit Verbandsmull verstopft, Knie versteift oder Arme herunter gebunden – „ich komme mir dabei schon komisch vor“, stellte Schülerin Lena fest.

Mit Thilo Hoffmann ging es zunächst in die „Katakomben“ der Einrichtung, wo beispielsweise der Raum der Friseurin ist, die regelmäßig ins Heim kommt, aber auch der Raum, der für das Abschied nehmen von verstorbenen Heimbewohnern eingerichtet ist.

Spannender wurde es dann auf den Stationen. „Wir haben die Möglichkeit, unsere Patienten durch so genannte kinästhetische Griffe oder zu zweit zu mobilisieren. Allerdings haben wir auch entsprechende Hilfsmittel – und wer die konsequent einsetzt, wird auch als Pflegekraft bis zur Rente arbeiten können“, betonte Hoffmann auf Anfrage von Lehrer Jens Linke. Er ließ die Schüler dabei selbst tätig werden, um diese Geräte zu demonstrieren.

„Warum bist du Altenpflegerin geworden?“, fragte Hoffmann Jennifer Streit, eine zufällig im Aufenthaltsraum tätige Kollegin. Es sei eine Aufgabe, die sehr viel Spaß bereite, außerdem sei es sehr befriedigend, wenn man am Abend feststelle, dass man zufriedene Heimbewohner erlebt habe.

„Wer von euch könnte sich einen Beruf in der Pflege vorstellen?“, wollte der Wohnbereichsleiter von den Mädchen und Jungen wissen. Drei könnten sich einen Beruf vorstellen – von der Gesundheits- und Krankenpflegerin bis zur Arzthelferin. Das eröffne wenigstens Perspektiven, so Hoffmann. Natürlich lade er alle Interessierten zu einem Praktikum ein, um noch mehr über den Beruf zu erfahren.