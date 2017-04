Triberg Innenstadt soll belebt werden

Der Triberger Gemeinderat diskutiert die Ziele für die nächsten zehn Jahre anhand eines anspruchsvollen Entwicklungskonzepts.

Triberg – Das gesamtstädtische Entwicklungskonzept war Thema im Gemeinderat. In den nächsten zehn Jahren soll es der Fahrplan für Veränderungen in und um Triberg sein – die Bürger sollen weiterhin eingebunden werden.

Wo steht Triberg momentan? In welche Richtung möchte sich die Stadt in der kommenden Dekade entwickeln? Und welche Schwerpunkte sollen dabei gesetzt werden? Um diese zentralen Fragen dreht sich das gesamtstädtische Entwicklungskonzept, das Roland Hecker von der Kommunalentwicklung in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorstellte. Basis hierfür war ein vorangegangenes Bürgercafé, das bereits im Oktober stattgefunden hatte. Angelehnt an die einzelnen Arbeitsgruppen wurde das Konzept in die Bereiche Infrastruktur, Belebung des Tourismus und Ortsteile unterteilt.

Im Hinblick auf die Infrastruktur hob Hecker zu Beginn die Wichtigkeit von Stellplätzen hervor. Städte, die diesbezüglich nicht ausreichend Möglichkeiten bieten, hätten „elementare Probleme“. Ein neues Parkdeck hinter der Volksbank könnte hier Abhilfe schaffen. Gemeinsam mit dem Ziel, den Marktplatz umzugestalten und Leerstände zu beheben, hoffe man so auf eine Revitalisierung der Innenstadt. Der Glasfaserausbau bleibt die kommenden Jahre ein dominierendes Thema. Ebenso will man die Kindergärten und den Schul-standort Triberg sichern. Darüber hinaus ist ein neues Feuerwehrkonzept in Arbeit und auch die Frage nach einem Erhalt oder Neubau des Waldsportbads floss in das Konzept ein. Die angestrebte Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs relativierte Bürgermeister Gallus Strobel noch in der Sitzung, nachdem Gemeinderat Michael Hummel (FWV) diesem Ziel die höchste Priorität zusprach.

Bei diesem Thema, so Strobel, seien an erster Stelle die Landkreise gefragt – der Ortenaukreis für die Anbindung an die Tarifgemeinschaft Ortenau in Richtung Offenburg und der Schwarzwald-Baar-Kreis im Bezug auf die Verbesserung der Busverbindungen.

„Das hängt mit der Realisierbarkeit zusammen“, kommentiert er. Die Stadt habe hierbei nicht die alleinige Entscheidungsgewalt. Einen Bürgerbus lehne er nach wie vor ab – schließlich gebe es gute Taxiunternehmen. ­Die Belebung des Tourismus erhofft man sich über Attraktionen am Abend, Wohnmobil- und Parkplätze sowie diverse Alleinstellungsmerkmale Tribergs, beispielsweise den Greifvogelpark.

Den Bahnhof zu erwerben und attraktiver zu gestalten, wurde ebenfalls als mögliches Ziel aufgenommen. Hinsichtlich der Zusammenarbeit der Ortsteile herrscht laut Hecker eine positive Grundstimmung. Diverse Sanierungen sowie der Erhalt der Grundversorgung und Gastronomie waren hierbei einige Ziele, die im Konzept verankert wurden. Klaus Wangler (CDU) merkte nach der Präsentation der Ergebnisse an, man müsse entscheiden, welche Projekte besonders wichtig seien. Alles sei kurzfristig nicht zu realisieren. Die drei Fraktionen waren sich darin einig, dass man die Bürger stärker einbinden müsse, wobei Klaus Nagel (FWV) darauf hinwies, dass die SPD dies schon länger fordere. „Damit die Arbeitsgrundlage nicht verloren geht, sollten wir uns auch intern nochmals zusammensetzen“, fügte Susanne Muschal hinzu (SPD). Das Konzept wurde einstimmig beschlossen.

Noch vor den Sommerferien soll eine Bürgerversammlung stattfinden. Von einer „Fülle von Aufgaben“ sprach Strobel angesichts dessen, was es nun zu realisieren gilt. Manches komme hinzu, anderes falle weg. Wie Hecker betonte, liege es am Gremium, das Konzept weiterzuentwickeln und umzusetzen: „Sie haben das Heft des Handelns in der Hand. Sie entscheiden, wohin die Reise geht.“