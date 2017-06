Triberg Informative Tour führt Triberger Achtklässler nach Straßburg

Schüler des Französischkurses erkunden Sehenswürdigkeiten bei einer Stadtrallye.

Triberg – Der Französischkurs der achten Klasse der Realschule Triberg brach zu einem Ausflug nach Straßburg auf. Die Schüler trafen sich um 8 Uhr morgens am Bahnhof in Hornberg und fuhren zusammen nach Straßburg.

Der Kurs wurde von der Französischlehrerin Carmen Spath und dem Konrektor Thomas Serazio begleitet. Die Tour durch Straßburg wurde von den Schülern geleitet, die im Unterricht kleine Präsentationen über verschiedene Sehenswürdigkeiten in der Stadt im Elsass vorbereitet hatten und diese am jeweiligen Ort hielten.

Als dieser informative Rundgang beendet war, durften die Schüler sich in kleinere Gruppen aufteilen und auf eigene Faust die Stadt erkunden. Außerdem mussten sie eine Stadtrallye bearbeiten. Nach einem lehrreichen Tag trafen sie sich wegen der großen Hitze bereits um 13.45 Uhr wieder am Place Kleber und traten zusammen die Rückreise an.