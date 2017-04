Triberg Im Schwarzwald das Glück gefunden: Weissenbergs feiern die eiserne Hochzeit

Christel und Heinrich Weissenberger sind seit 65 Jahren verheiratet. Der Zufall bringt das Paar im Schwarzwald zusammen. Ihre Liebe hält bis heute.

Christel und Heinrich Weissenberger feiern am heutigen Mittwoch eiserne Hochzeit. Sie können somit auf 65 Ehejahre und ein bewegtes Leben zurückblicken. Dabei kann man sich nur wundern, wie das Leben das Jubelpaar zusammen geführt hatte. Denn die Eltern von Heinrich Weissenberger lebten in der Schweiz und Christel kommt ursprünglich aus Ostpreußen.

Er wurde am 3. April 1927 als jüngstes von drei Kindern geboren. Als junger Mann schickte ihn sein deutscher Vater zur Lehre nach Witznau bei Waldshut. Dort sollte er das Handwerk des Sägewerkers erlernen, allerdings lernte er nur, hart zu arbeiten.

Kurz vor Kriegsende wurde er zunächst zum Arbeitsdienst und dann zur Wehrmacht eingezogen. Er geriet in russische Gefangenschaft, aus der er nach wenigen Tagen floh, um sich nach Bayern durchzuschlagen. Dort begab er sich in amerikanische Gefangenschaft, aus der er relativ schnell freikam. Er ging zunächst zurück nach Waldshut, wo er bei einer Baufirma arbeitete. 1949 kam er nach Schonach zur Firma Burger, die damals noch vereinigt war.

Seine Frau Christel wurde als zweites Kind der Familie Pusch am 9. August 1932 geboren, vier Schwestern hatte sie. Der Vater war im Krieg geblieben, ihre Mutter war zu Kriegsende auf der Flucht vor den nahenden Russen. Zunächst ging es nach Pommern, dann ins Holsteinische. Nach fünf Jahren kam sie in den Schwarzwald, nach Schonach, wo sie ebenfalls bei der Firma Burger Arbeit fand. Dort lernte sie Heinrich Weissenberger kennen und lieben. Für eine Zeit wohnte er sogar bei ihrer Familie auf der „Kuttlematte“, bevor am 26. April 1952 die Hochzeitsglocken in der evangelischen Kirche in Triberg läuteten.

Vier Kinder wurden geboren, einer der Söhne ist in Triberg wohlbekannt: Wolfgang Weissenberger ist Oberstabhalter Weissi I bei der Stabhalterei Freiamt. Mittlerweile sind beide Jubilare nicht mehr allzu gut zu Fuß, dennoch wollen sie so lange wie möglich in der Wohnung in der Kreuzstraße bleiben. Christel Weissenberger verlässt das Haus nur mehr selten, für den Einkauf ist ihr Mann zuständig. Der Friseur kommt ins Haus – Schwiegertochter Rebecca hat einen eigenen Salon in der Sonnenhalde und richtet dem Jubelpaar auch zum Hochzeitstag die Haare.

Angesagt haben sich zum Gratulieren auch ein Vertreter der Stadt sowie Pfarrer Markus Ockert. Gefeiert wird aber erst zum Wochenende, an dem auch die vier Enkel und die drei Urenkel erwartet werden.