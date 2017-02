Triberg-Nußbach Im Nußbacher Sportheim herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit

Nußbacher singen, tanzen und klatschen über Stunden bei der Frauenfasnet, Oberzunftmeisterin voll des Lobes

Triberg-Nußbach – Die Nußbacher Fasnet begann mit einem Höhepunkt: der Frauenfasnet. Im Sportheim herrschte gestern Jubel, Trubel, Heiterkeit und das hielt etliche Stunden an. Nicht nur singen, tanzen oder klatschen schürte die Stimmung an – nein auch die närrischen Vorträge. Immer wieder lautes Lachen lösten diese aus, hatten sich doch alle viel Mühe gegeben, um so was Tolles zu bieten. So kam die erste Gruppe – sie hatte diverse alte Versle, wie „Hansele du Lumpehund“ und auch „Hans gang heim“ in „D’Englisch“ übersetzt – es war zum Brüllen.

Und eine andere Frauengruppe, sie nennt sich Weinreise, berichtete von einer Fahrt mit „uff de Schwarzwaldbahne“, da hätte es viel Trullala gegeben. Aktiv durch das Jahr führten Frauen der Narrenzunft – sie hatten es mit dem Mond, indem sie den Termin zum Triberger Narrentreffen rügten: So nah bei Vollmond, da kriegt man eh Kopfweh und könne nicht schlafen! Maria Dieterle sang eine lustige Ballade vom „Rekruten in der Schänke“, dessen tolle Erlebnisse sie zum Besten brachte. Die AH-Frauen waren auch wieder zur Stelle, sie berichteten, frei nach Udo Jürgens mit und ohne Sahne. Auch hier gab’s heftigen Applaus. Als sich eine Randgruppe der Chorgemeinschaft zum Auftritt meldete, löste dies schon große Heiterkeit unter Anwesenden aus und auch diese hatten mit ihrem Vortrag einen tollen Erfolg. Da war noch ein älteres Ehepaar, es erinnerte sich an früher und „man könnte doch mal wieder“. Aber der Ausgang der Geschichte war ganz anders als vermutet und auch hier war lautes Gelächter zu hören.

Für eine lustige Einlage sorgte auch Hiislewirt Bernd mit seiner „hinkenden Lotte“, einem Huhn, das nach heftigem Gegacker super Eier legte, wobei es auch was zu gewinnen gab. Oberzunftmeisterin Sonja Schätzle war voll des Lobes über das Engagement der Frauen, ein Danke richtete sie vor allem an die Organisatorin Monika Hieske und an das Team vom Sportheim.