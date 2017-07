Triberg Hochseilgarten ist wieder hergestellt

2015 hatten Unbekannte die Anlage am Triberger Bergseeweg schwer beschädigt. Jetzt sind alle Parcours wieder voll benutzbar und Betreiber hat weiter Pläne. Die Täter wurden bis heute nicht ermittelt – trotz einer hohen Belohnung, die ausgesetzt war.

Triberg – Wegen Vandalismus drohte dem Hochseilgarten am Bergseeweg fast das Aus: Benutzbar waren nur noch drei Parcours. Die Täter sind bis heute unbekannt. In den vergangenen Wochen wurden die zerstörten Anlagen wieder aufgebaut. Der Betreiber setzt auf ein Mittel, um Zerstörungen zu verhindern. Viele Einheimische und Gäste nutzen von Mai bis Oktober die Möglichkeit, mit dem Wasserfall-Express eine moderierte Rundfahrt zu Tribergs Sehenswürdigkeiten zu unternehmen. Ziel ist der idyllisch gelegene Bergsee, der vom Bahnhof aus in einer halben Stunde zu erreichen ist. Von hier aus kann man, ohne sportlich zu sein, Deutschlands höchste Wasserfälle mühelos erreichen.

Wer den Bergseeweg lieber zu Fuß begehen will, dem wird eine einmalige Möglichkeit geboten: der Natur-Hochseilgarten mit acht Parcours jeglichen Schwierigkeitsgrades. So können sich die Kleinen im Eichhörnchenparcours in einem Meter Höhe vergnügen und die besonders Mutigen dürfen sich, wie einst Tarzan, bis in eine fast 23 Meter hohe Plattform in den Bäumen hinauf hangeln.

2015 drohte dem Natur-Hochseilgarten fast das Aus, denn durch sinnlosen Vandalismus wurde in der Nacht vom 12. auf den 13. April dem Betreiber Werner Haas und seiner Crew ein Schaden in hoher fünfstelliger Summe zugefügt. Lediglich drei Parcours konnten weiter benutzt werden. Etwa zur gleichen Zeit wurde auch der Kinderspielplatz am Bergsee zerstört und musste wieder aufgebaut werden. In beiden Fällen waren Täter am Werk die, trotz einer von der Stadt Triberg ausgesetzten hohen Belohnung von 10 000 Euro, bis heute nicht ermittelt werden konnten.

„Wir haben uns aufgerafft, die Ärmel hochgekrempelt, mit Herzblut und vielen Freiwilligen den Parcours innerhalb einiger Wochen wieder aufgebaut. Auch die Stadt Triberg hat uns tatkräftig unterstützt und die Fällung der beschädigten Bäume übernommen. Natürlich wird man aus Schaden klug und so überwachen heute versteckte Kameras die Anlage bei Tag und Nacht“, meinte die „rechte Hand“ des Betreibers, Dennis Hummel, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Seit dem Unglück hat sich jedoch viel getan. Anfang 2016 wurde inmitten der Kletteranlage eine massive Besucherplattform aus Holz aufgebaut, in der sich die Zurückgebliebenen, die sich in der Luft nicht sonderlich wohlfühlen, an den Kletterkünsten ihrer Kinder oder Enkel erfreuen können.

„Das Altersspektrum der Wipfelstürmer ist breit angelegt, denn bei uns tummeln sich Achtjährige und Junggebliebene bis 55 Jahren aus vielen Nationen." Oft herrsche ein babylonisches Sprachgewirr. Bei größeren Kindern bestehe man aus Gründen der Sicherheit auf eine Mindestgriffhöhe von 1,60 Metern und bei den Jüngsten müsse eine Griffhöhe von 1,20 Metern eingehalten werden, so Hummel.

Auf die Sicherheit der Anlage ist die bis zu 14-köpfige Crew besonders stolz und so meint Hummel: „Wir legen allergrößten Wert auf Verlässlichkeit. Wir verwenden ein modernes Sicherheitssystem. Mit miteinander kommunizierenden Rollenkarabinern steht eine neue Sicherheitsstufe zur Verfügung. Ist ein Karabiner offen, wird dies vom zweiten Karabiner erkannt und blockiert so den Öffnungsmechanismus.“ Jeder, der den Parcours betritt, erhält von den Fachkräften zuerst eine genau Einweisung.

Die Frage nach der Zukunft des Triberger Natur-Hochseilgartens beantwortet Hummel so: „Derzeit befindet sich ein geplanter Neubau eines Holzhauses mit großer Terrasse in der Genehmigungsphase. Es wird eine Sanitäranlage geben und außerdem wollen wir auch warme Speisen anbieten“, blickt Hummel voraus. Sobald grünes Licht für das Bauvorhaben vorliegt, soll die Anlage spätestens 2018 in Betrieb gehen.