Triberg Haushaltsplan steht im Mittelpunkt

Gemeindeverwaltungsverband trifft sich zur ersten Versammlung im neuen Jahr

Raumschaft Triberg (bk) Die erste öffentliche Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Raumschaft Triberg (GVV) in diesem Jahr findet am Montag, 23. Januar, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr im Robert-Gerwig-Raum des Kurhauses in Triberg.

Zuvor treffen sich die Vertreter der drei Mitgliedsgemeinden Triberg, Schonach und Schönwald bereits um 17.30 Uhr in der Realschule Triberg. Dort werden gemeinsam die Chemie-/Physikräume besichtigt. Im Anschluss befassen sich die Mitglieder des Gemeindeverwaltungsverbands Raumschaft Triberg im Kurhaus zunächst mit dem Rechenschaftsbericht für das Jahr 2015. Danach beraten sie den Haushaltsplan 2017.

Darüber hinaus wird Betriebsleiter Werner Reuter den Gremiumsmitgliedern den von ihm erstellen Betriebsbericht 2015 der Verbandskläranlage in Gremmelsbach erläutern. Er hat darin alle für die gemeinsame Kläranlage wesentlichen Betriebsdaten aufgeführt, die Betriebskosten, einen Ausblick und auch Infos zur Klärschlammentsorgung sowie Abwasserabgabe.