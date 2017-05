Triberg Hauptschulzweig wird nicht aufgehoben

Jugendpfleger Jens Trapp stellt seine Arbeit im Triberger Gemeinderat vor.

Triberg – Bei der Gemeinderatssitzung teilte Bürgermeister Gallus Strobel mit, dass der Gemeinderat der Aufhebung des Hauptschulzweigs nicht zugestimmt habe. Die Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen an der Realschule seien in die Hände des Triberger Architekten Martin Reiber übertragen worden.

Seit November 2016 liegt die Leitung des Jugendraums wieder in Händen eines städtischen Jugendpflegers. Jugend- und Heimerzieher Jens Trapp belegt an der Realschule zu 50 Prozent die Stelle des Schulsozialarbeiters und wurde im November mit weiteren 50 Prozent als Stadtjugendpfleger eingestellt. Nach einem halben Jahr Arbeit mit Kindern und Jugendlichen stellte er seine Arbeit im Gemeinderat vor. Aktuell, so Trapp, habe der Jugendraum wöchentlich 16 Stunden geöffnet, dazu gebe es spezielle Veranstaltungen. Seit Februar werde der Jugendraum montags und donnerstags jeweils vom 14 bis 21 Uhr geöffnet, dazu am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr. Die Besucher kämen überwiegend aus Triberg, einige wenige auch aus Schonach und Schönwald, in erster Linie biete er mit dem Jugendraum einen sicheren und betreuten Raum, in dem sich die Besucher ausleben könnten.

„Jeden zweiten Donnerstag kommt ein Koch, bei dem die Jugendlichen die Basics des Kochens erlernen sollen – essen wollen alle, mitkochen eher weniger“, stellte er eher konsterniert fest. Rund 15 bis 20 Jugendliche jenseits der 16 Jahre kämen mittlerweile, von der Motivation her seien diese eher passiv. Jeden Donnerstag könnten die jungen Leute sich mit Obst versorgen. Das Obst werde ihm von der Tafel kostenlos zur Verfügung gestellt, freute sich Trapp.

Der Mittwoch biete in erster Linie „in gemütlicher Atmosphäre“ offenes Lernen. Hier könnten die Jugendlichen sich um ihre Hausaufgaben kümmern, gegebenenfalls werden sie auch unterstützt. Alle zwei Wochen findet ein Filmabend statt. „Da es nur einen Raum gibt, gibt es manchmal Probleme zwischen den Älteren und Jüngeren.“ Künftig will Trapp am Sonntag Sport anbieten, auch beim Kinderferienprogramm will er sich einbringen. Beim Theater „Kalle“ finde eine Zusammenarbeit mit den Schulen statt.

Trapp will sich zukünftig verstärkt um die Jüngeren kümmern. Die Doppelfunktion mit der Schule und dem Jugendraum sei sehr sinnvoll, da die Jugendlichen in der anderen Atmosphäre sehr viel offener seien. Klaus Nagel (FWV) hofft, dass es so positiv weiter läuft. Ute Meier (SPD) dachte vor, dass man sich vielleicht mit dem neuen Jugendraum in Schonach absprechen sollte, so dass jeder Wochentag abgedeckt sei, zudem fand sie es wichtig, dass auch am Freitagabend geöffnet sein sollte. „Ich habe eine 50-Prozent-Stelle und nebenbei auch noch Familie“, gab Trapp zu bedenken. Mit Schonach wolle er sich absprechen.