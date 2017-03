Triberg Hangrutsch bei Wallfahrtskirche

Die Erde ist zwischen zwei gesicherten Bereichen bei der Triberger Kirche abgerutscht, die Stelle galt eigentlich als ungefährlich.

Triberg – Ein erneuter Erd- und Geröllabgang ist am Hang bei der Wallfahrtskirche in Triberg zu verzeichnen. „Der Abgang erfolgte vergangene Woche zwischen zwei gesicherten Bereichen, der von den Fachleuten als nicht akut gefährlich beurteilt wurde und in den kommenden fünf Jahren gesichert werden sollte“, teilt das Pfarramt Triberg der Seelsorgeeinheit „Maria in der Tanne“ mit.

„Eine Begehung ergab, dass das Areal und somit der Zugang zur öffentlichen Toilettenanlage vorübergehend aus Sicherheitsgründen für die Öffentlichkeit gesperrt werden muss“, informiert das Pfarramt weiter. „Während der Gottesdienstzeiten sind daher die Toiletten im Wallfahrtspfarrhaus über den Haupteingang zugänglich.“

Ende nächster Woche wird die Fachfirma laut Pfarramt den Hang von losem Material räumen und zum Schutz eine Prallwand aufstellen, so dass der Zugang zur Toilettenanlage voraussichtlich auch wieder außerhalb der Gottesdienstzeiten möglich ist.

In einem nächsten Schritt soll das Sicherungskonzept für den betroffenen Hangbereich geplant und voraussichtlich im Laufe des Jahres erledigt werden, kündigt das Triberger Pfarramt an.