Triberg Handel zurrt Termine für 2017 fest

Kontroverse Diskussion im Forum Handel- und Gewerbe Triberg

Sehr spät im Jahr trafen sich die Mitglieder des Forums Einzelhandel und Gewerbe Triberg zur Hauptversammlung. Das habe interne Gründe gehabt, erläuterte der stellvertretende Vorsitzende, Markus Cariboni. Er haderte ein wenig mit den Aktivitäten des Forums Handel- und Gewerbe Triberg an sich, man trete nach seiner Meinung seit Jahren auf der Stelle. Auch komme der Einkaufsgutschein nicht so wirklich voran, sagte er – bis er die Zahl von 4300 Euro Einnahmen durch den Gutschein erfuhr. Traurig finde er nach wie vor, dass gerade in der unteren Mittelstadt viele Händler nicht mitzögen, wenn verkaufsoffene Sonntage stattfänden.

Der Aussage, dass man auf der Stelle trete, widersprachen sowohl der Vorsitzende Tim Dickmann als auch der Vertreter der Stadt Triberg, Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold. Man habe doch einige attraktive Termine: die beiden verkaufsoffenen Sonntage, von denen der am Palmsonntag gemeinsam mit der Nachbargemeinde Schonach organisiert wird, den wieder aufgenommenen Weihnachtsmarkt (Nikolausmarkt), das Herbstfest, das Oktoberfest und das Schinkenfest, bei dem auch das Forum zu den Veranstaltern gehört.

Vor allem der herbstliche verkaufsoffene Sonntag sei der Knüller schlechthin gewesen, machte sich auch Ilona Möckesch stark, sie habe noch nie eine so volle Stadt erlebt wie an diesem, zugegebenermaßen auch vom Wetter verwöhnten Sonntag. Auf die Nachfrage nach einer Neuauflage ihres Oktoberfestes gab sie an, sich personell verschätzt zu haben und kündigte an, das Fest im zweijährigen Turnus zu versuchen. Ein kleines Minus in der Kasse konnte Kassiererin Franziska Datzmann begründen – die Vorfinanzierung der Einkaufsgutscheine sei der Grund. Einig war man sich dabei, die Gutscheine beizubehalten. Zwar für die Kassiererin ein wenig aufwendig, dafür aber sehr erfolgreich sei die Gutscheinaktion.

Hier verwies der Vorsitzende aber darauf, dass Gutscheine nur bei Händlern innerhalb des Forums Gültigkeit hätten. „Sonntags ist die Stadt einfach voll; dass da mehr geht als an den normalen Öffnungstagen, wenn die Touristen weg sind, müsste klar sein“, rechnete Dickmann vor. Für 2017 sei der erste verkaufsoffene Sonntag mit der Fahrzeugschau wie immer im zeitigen Frühjahr geplant. Am 9. April starte die Aktion, gemeinsam mit Schonach. „Wir freuen uns über alle teilnehmenden Händler. Ich denke, ein an diesem Tag geschlossenes Ladengeschäft ist eine Negativwerbung beim Kunden“, betonte Cariboni. Zur Teilnahme am verkaufsoffenen Sonntag müsse man kein Mitglied des Forums sein, stellte er klar.

Allerdings, so der stellvertretende Vorsitzende, sollte jeder Händler darüber nachdenken, Mitglied zu werden. „Unsere Beiträge sind so gering, dass sich ein Beitritt lohnt; wir haben jetzt genug geschmollt, jetzt wird es Zeit, wieder zur normalen Tagesordnung überzugehen“, stellte er heraus. Das Schinkenfest finde am 24. und 25. Juni statt. Im Herbst, am 1. Oktober, wollen die Triberger Händler ebenfalls einen Aktionssonntag starten, diesmal unabhängig von Schonach. Auch der Weihnachtsmarkt auf dem Areal des Hotels Wehrle ist schon fest eingeplant. Bestätigt wurde bei den Wahlen in der Versammlung Markus Cariboni als stellvertretender Vorsitzender. Er gab jedoch seiner Hoffnung Ausdruck, schon im nächsten Jahr abgelöst zu werden.