Triberg Hallo Triberg, der Adler ist gelandet

Völlig überaschend hat die erste Flugvorführung im Greifvogel- und Eulenpark stattgefunden. Vor einem kleinen Kreis Zuschauern hat ein Falknermeister eine wahre Informationsflut geboten. Der junge Adler hingegen muss sich erst noch an das Publikum gewöhnen.

Jetzt war es soweit: Im umstrittenen, neuen Greifvogel- und Eulenpark bei Deutschlands höchsten Wasserfällen fand die erste Flugvorführung statt. Die offizielle Eröffnung erfolgt jedoch, wie angekündigt, erst im kommenden Jahr.

„Eine Klasse der Triberger Grundschule und einige vorbeikommende Touristen waren bei der ersten Flugvorführung dabei und ganz begeistert von der Informationsflut die Falknermeister Daniel Luchsberg präsentierte“, schildert Investor und Betreiber Stephan Keidel im Gespräch mit unserer Zeitung erfreut und betont: „Ich bin froh, dass es jetzt endlich losgeht und Triberg hat nun eine neue Attraktion.“

„Bis Ende Mai werden von Dienstag bis Freitag täglich um 15.15 Uhr und am Samstag und Sonntag um 11 Uhr und 15.15 Uhr Flugvorführungen der Greifvögel präsentiert“, informiert Keidel weiter. Ab Juni sollen von Dienstag bis Sonntag täglich zwei Flugvorführungen jeweils um 11 Uhr beziehungsweise 15.15 Uhr durchgeführt werden.

„Die Vorführung dauert 45 bis 60 Minuten. Zwei Falkner, Daniel Luchsberg und Jennifer Gängel, zeigen und erklären Besonderheiten von Bussarden, Habichten, Adlern, Falken und Eulen“, fährt Keidel fort. „Die Vögel fliegen frei in der Flugvorführung und zeigen dabei auch ihre besondere Begabung, die Thermik des Wasserfallgeländes zu nutzen. Da der Adler noch sehr jung ist und sich erst an das Publikum gewöhnen muss, haben sich die Falkner hier etwas Besonders einfallen lassen, damit auch er sich an die neuen Örtlichkeiten gewöhnen kann.“

Der Greifvogel- und Eulenpark ist direkt gegenüber dem Haupteingang der Wasserfälle. Die Bauarbeiten sind noch immer am Laufen, haben sich laut Keidel durch den jüngsten Wintereinbruch aber nur geringfügig verzögert.

Der Volierenbauer, ein Zimmermann aus Vöhrenbach, erstellt mit Hochdruck die Volieren aus Douglasie. Dabei gibt es unterschiedliche Größen, je nach Vogelart. Ein Adler benötigt laut Keidel beispielsweise eine festgelegte Größe von 34 Quadratmeter, ein Habicht 18 und ein Turmfalke zwölf Quadratmeter. Aktuell seien acht Volieren fertig, am Ende sollen es 40 sein.

„Mit dem Erdaushub für das 30 Meter breite und 15 Meter tiefe Betriebsgebäude im Stil eines klassischen Schwarzwaldhauses, wie man es vor 250 Jahren baute, hat diese Woche ein Schonacher Bauunternehmen begonnen“, informiert Keidel. „Die Tribüne mit 400 Sitzplätzen hat ein Hornberger Unternehmer gebaut. Sie konnte jetzt schon für die Flugvorführung genutzt werden. Das Gelände davor wird noch angesät.“

Keidel weiter: „Der Imbiss, ein schöner Holzbau aus Urach, ist zwar von außen fertig, aber der Innenausbau ist noch nicht beendet. Bratwurst, Pommes, Getränke und Eis soll es aber hoffentlich in den nächsten zwei bis drei Wochen dort zu kaufen geben. Die Außentreppe baut zudem ein kleines Triberger Metallbauunternehmen.“

Der Eintrittspreis ist nach Angaben Keidels „derzeit aufgrund der laufenden Bauaktivitäten besonders niedrig, da ja auch das Betriebsgebäude und der Rundweg noch nicht nutzbar sind.“ Kleinkinder unter drei Jahre sind frei. „Entsprechend dem Baufortschritt wird der Preis langsam angepasst“, sagt Keidel. Sobald das Betriebsgebäude fertig ist, sei die offizielle Eröffnung geplant.