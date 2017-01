Triberg-Gremmelsbach Halbe Million Euro für Gremmelsbach

Ortsvorsteher Storz berichtet beim Jahresabschluss, der Ortschaftsrat sieht positive Entwicklung im Tourismus mit 16 000 Übernachtungen. 2017 stehen das neue Feuerwehrfahrzeug und das Dorfgemeinschaftshaus im Vordergrund.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Triberg-Gremmelsbach – Der Ortschaftsrat Gremmelsbach traf sich zum Jahresabschlussessen im Gasthaus Zum Goldenen Rössle. Ortsvorsteher Reinhard Storz ging in seinem Rückblick auf ein kommunalpolitisch arbeitsreiches Jahr 2016 ein. In fünf Sitzungen vertrat der Rat die Interessen der Ortschaft, befasste sich mit der Verwaltung und der weiteren Entwicklung von Gremmelsbach.

Mehrere wichtige Maßnahmen konnten im vergangenen Jahr verwirklicht werden. Im Vordergrund stand die Straßenunterhaltung. Über 75 000 Euro wurden für deren Verbesserungen aufgewendet. Planungskosten zur Sanierung der Engstelle an der unteren Leutschenbachstraße, sowie die Anschaffung einer neuen Bestuhlung für das Dorfgemeinschaftshaus waren weitere Ausgaben.

Im Haushalt für 2017 sind die Feuerwehrfahrzeug-Beschaffung samt Umbau der Feuerwehrgaragen, die Sanierung und der Umbau der Toilettenanlagen im Dorfgemeinschaftshaus und weitere Straßensanierungen finanziert. Hinzu kommt der Start des Breitband-Ausbaus in der Gesamtstadt. Insgesamt fließen in diesem Jahr über 500 000 Euro in den Ortsteil. Die positive Entwicklung im Tourismus mit über 16 000 Übernachtungen seien sehr erfreulich. Ein besonderes Lob erteilt Reinhard Storz der Gastronomie, die unter teilweise schwierigen Bedingungen attraktive Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten bietet.

Die Industrie- und Handwerksbetriebe im Dorf haben ihre Auftragsbücher voll, investieren und blicken zuversichtlich in das neue Geschäftsjahr.

„Auf die nach wie vor sehr gut funktionierende und im Zusammenhalt hervorragende Dorfgemeinschaft bin ich ganz besonders stolz. Großer Teilnehmerkreis bei der Dorfputzete, etliche ehrenamtliche Patenschaften und die vielen Vereinsveranstaltungen zeigen, dass das dörfliche Leben intakt ist“, so Reinhard Storz.

Sein großer Dank ging an die Mitglieder des Ortschaftsrates für das stets sehr vertrauensvolle und loyale Miteinander. Für die Unterstützung durch seine Verwaltungsmitarbeiterin Susanne Kienzler fand er gleichfalls lobende Worte. Ortsvorsteher-Stellvertreter Helmut Finkbeiner dankte Reinhard Storz für seinen ehrenamtlichen und erfolgreichen Einsatz für das Dorf Gremmelsbach.